ایجاد نخستین باغ به روش کشت بافت در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز یکشنبه اظهار داشت: در این باغ یک و نیم هکتاری بادام و زردآلو در سرجِ حدود ۸۰۰ اصله نهال کاشته شده است.
وی افزود: نهالهای تولید شده به روش کشت بافت، پاکوتاه و کم آب بر بوده و در برابر آفات و بیماریها نیز مقامت زیادی دارند.
خرسندی اضافه کرد: مدتزمان تولید نهال در روش بذری حدود ۴ سال است، ولی در روش کشت بافت این مدت به ۳ ماه کاهشیافته است.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه در ادامه، افزایش بهرهوری مصرف آب و کاهش هزینههای تولید میوه، کاهش دوره نونهالی، افزاش عملکرد در هکتار و حفظ خصوصیات گیاه مادری را از ویژگیهای نهالهای تولید شده به روش کشت بافت اعلام کرد.
وی افزود: افزایش مقاومت به برخی آفات و بیماریها، بهبود رشد در انواع مختلف خاک و عدم سالآوری در انواع درختان، از دیگر مزایای نهالهای تولید شده به روش کشت بافت است.
خرسندی متذکر شد: نهالهای بادام تولید شده به روش بذری در مدت حدود شش تا ۸ سال به باردهی میدهند ولی در روش کشت بافت درختان در مدت ۳ تا چهار سال به باردهی اقتصادی میرسند.
شهرستان مراغه با داشتن ۲۸ هزار هکتار باغ و تولید سالانه بیش از ۴۰۰ هزار تن میوه قطب تولید محصولات باغی در آذربایجانشرقی است.
