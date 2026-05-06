به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز چهارشنبه با بیان اینکه این اقدام بیانگر رشد فعالیت‌های تجاری و افزایش حساسیت نظارتی بر سلامت محموله‌هاست، افزود: در زمان کنونی ۶ مرکز قرنطینه نباتی به صورت ۲۴ ساعته و در تمامی روزهای سال به پایش، کنترل و بررسی محموله‌های کشاورزی مشغول بودند تا سلامت و استاندارد بودن این محصولات برای صادرات، واردات و ترانزیت تضمین شود.

وی اظهار کرد: در سال گذشته، ۱۸۹ هزار و ۸۵۵ تن انواع محصولات کشاورزی پس از طی مراحل ارزیابی تخصصی و دریافت گواهی‌های بهداشتی لازم، از گمرکات جلفا، نوردوز، سهلان، مراغه، تبریز و بناب به کشورهای مختلف صادر شده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: عمده این محصولات شامل سیب، مرکبات، میوه‌های هسته‌دار، صیفی‌جات، خشکبار، کشمش، انار، کیوی، انگور، خرما، محصولات گلخانه ای و برخی فرآورده‌های لبنی بوده که سهم قابل توجهی در افزایش مبادلات کشاورزی استان داشته‌اند.

شفیعی، ادامه داد: کشورهای مقصد نیز بیشتر شامل اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آذربایجان، ترکیه، عراق، پاکستان، روسیه، ارمنستان و گرجستان بوده است.

رییس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به نقش این استان در تامین امنیت غذایی کشور و اهمیت گمرکات در ورود محصولات کشاورزی گفت: در سال گذشته ۱۸۹ هزار و ۶۴۴ تن انواع محموله‌های وارداتی پس از بررسی مدارک، تطبیق گواهی‌های بهداشتی و انجام بازرسی‌های فنی، مجوز ترخیص دریافت کرده و وارد کشور شده‌اند.

شفیعی، با بیان اینکه در کنار صادرات و واردات، حدود ۶۹ هزار و ۵۵۶ تن محصولات کشاورزی نیز به صورت ترانزیتی و با نظارت دقیق کارشناسان قرنطینه نباتی از استان عبور کرده است، افزود: تمامی این فرآیندها بر اساس استانداردهای بین‌المللی و پروتکل‌های بهداشتی انجام می‌شود تا از انتقال آفات و بیماری‌های گیاهی جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه قرنطینه‌های نباتی نقش کلیدی در صیانت از امنیت زیستی کشور دارند، یادآور شد: هدف اصلی این مراکز، جلوگیری از ورود و خروج عوامل خسارت‌زا شامل آفات، بیماری‌های گیاهی و علف‌های هرز است و این عوامل در صورت ورود به داخل کشور می‌توانند خسارت‌های اقتصادی سنگینی به تولیدات داخلی وارد کنند.

شفیعی، ادامه داد: با توجه به فسادپذیری محصولات کشاورزی، مراکز قرنطینه به‌ صورت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند تا روند صادرات، واردات و ترانزیت بدون وقفه انجام شود.