ارائه خدمات درمانی به بیش از ۱۱ هزار بیمار غیربومی در مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، میرموسی میرینژاد روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش دانشکده علوم پزشکی مراغه بهعنوان یکی از مراکز مهم درمانی در جنوب آذربایجان شرقی اظهار کرد: بیمارستان سینا مراغه در سالهای اخیر فراتر از یک مرکز درمانی شهرستانی عمل کرده و توانسته است خدمات گستردهای به بیماران بومی و غیربومی ارائه دهد.
وی افزود: مراجعه گسترده بیماران از شهرها و مناطق همجوار بیانگر اعتماد مردم منطقه به خدمات ارائه شده در این مرکز و همچنین ظرفیت بالای آن در پاسخگویی به نیازهای درمانی است.
رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه با اشاره به اینکه مرکز آموزشی و درمانی سینا با برخورداری از بخشهای تخصصی و عمومی نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی ایفا میکند، ادامه داد: این مرکز توانسته است بخش قابل توجهی از نیازهای درمانی مردم در جنوب استان را پوشش دهد.
وی همچنین بر ضرورت توسعه خدمات درمانی و تقویت زیرساختهای حوزه سلامت در منطقه تأکید کرد و گفت: ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توسعه امکانات بیمارستانی، نقش مهمی در تبدیل این مرکز به یکی از قطبهای مهم درمانی جنوب آذربایجان شرقی داشته و باعث کاهش مراجعات بیماران به مراکز درمانی دورتر شده است.
میرینژاد در پایان با قدردانی از تلاشهای کادر درمان شهرستان مراغه خاطرنشان کرد: استمرار ارائه خدمات باکیفیت به بیماران بومی و غیربومی مرهون تلاش شبانهروزی پزشکان، پرستاران و کارکنان این مرکز است که با تعهد و مسئولیتپذیری در مسیر ارتقای سلامت جامعه گام برمیدارند.
نظر شما