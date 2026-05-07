به گزارش خبرگزاری مهر، علی سبزیچی، روز پنچشنبه در جلسه شورای عشایری جنوب استان با اشاره به برنامه‌های اجرایی در مناطق عشایری اظهار کرد: با وجود اینکه سهم ارزش افزوده برای هر شهرستان مشخص شده است، تلاش شده با افزایش اعتبارات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، سطح خدمات‌رسانی به عشایر ارتقا یابد. در همین راستا حجم عملیات اجرایی در شهرستان‌های بناب، آذرشهر، مراغه و ملکان تقریباً دو برابر شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های عشایری افزود: قراردادهای مربوط به تأمین و بهسازی راه‌های عشایری در هفته گذشته منعقد شده و مناقصه‌های مربوطه نیز برگزار شده است. بر این اساس، تمامی مسیرهای ییلاقی عشایر در این مناطق بازگشایی و مرمت خواهد شد تا تردد عشایر در فصل کوچ با سهولت بیشتری انجام گیرد.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی همچنین از اجرای طرح توزیع پنل‌های خورشیدی در میان عشایر کوچ‌رو خبر داد و گفت: امسال این پنل‌ها به‌صورت میدانی و در محل استقرار عشایر در ییلاقات توزیع خواهد شد و ارائه این خدمت نیازمند ثبت درخواست از سوی عشایر نیست.

وی در ادامه به موضوع توقف صدور پروانه چرا اشاره کرد و گفت: این موضوع خارج از اختیارات اداره کل امور عشایر است، اما مکاتبات لازم برای ازسرگیری روند صدور این پروانه‌ها انجام شده است.

سبزیچی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، قرار است فهرست عشایر کوچنده دارای پرونده چرا در اختیار این اداره کل قرار گیرد تا ارائه خدمات بر اساس این اطلاعات ساماندهی شود. در برخی حوزه‌ها از جمله توزیع نهاده‌های دامی و آرد نیز اولویت با عشایر کوچ‌رو خواهد بود.

وی همچنین از پیگیری اجرای طرح کتابخانه سیار عشایری خبر داد و گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان منعقد شده است و پس از طی مراحل قانونی، یک دستگاه کامیون برای ارائه خدمات فرهنگی و کتاب‌رسانی به مناطق عشایری اختصاص خواهد یافت.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات به جامعه عشایری ادامه داد: به منظور تسهیل دسترسی دستگاه‌های خدمات‌رسان به مناطق عشایری، در صورت نیاز آمادگی داریم خودرو در اختیار مجموعه‌هایی مانند دانشگاه علوم پزشکی مراغه و شبکه بهداشت بناب قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ارتباطی در برخی مناطق عشایری اشاره کرد و گفت: استقرار دکل‌های ارتباطی در نقاط فاقد آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت در دستور کار قرار دارد و این موضوع از مصوبات شورای عشایری است که با جدیت پیگیری می‌شود.

سبزیچی در پایان با اشاره به وضعیت خانه‌های بهداشت سیار عشایری خاطرنشان کرد: بر اساس دستورالعمل‌های موجود، در مناطقی که حداقل ۷۰ خانوار عشایری سکونت دارند و در فاصله کمتر از ۶ کیلومتر یا حدود ۱۵ دقیقه دسترسی به خانه بهداشت وجود ندارد، ایجاد خانه‌های بهداشت سیار ضروری است. با این حال در سال‌های اخیر اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده و امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته این خلأ در مناطق عشایری استان جبران شود.