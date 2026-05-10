تداوم نقض آتش بس؛ ۲ شهید و ۵ زخمی در حمله هوایی تل آویو به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک دبعال در صور در جنوب لبنان خبر دادند.

خبرنگار المیادین به حمله اسرائیل به یک مرکز امدادی در عین المزراب در شهرک تبنین و زخمی شدن شماری بر اثر آن اشاره کرد.

جنگنده های اسرائیلی یحمر الشقیف در نبطیه را بمباران کردند.

همچنین پهپاد اسرائیلی شهرک القطرانی در جزین را هدف قرار داد.

خبرگزاری لبنان از شهادت دو نفر و زخمی شدن ۵ نفر دیگر در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به قلاویه و تبنین در جنوب لبنان خبر داد.

ضربه های مهلک مقاومت

همزمان مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که با توپخانه مرکز تجمع نظامیان ارتش دشمن اسرائیلی را در شهرک الخیام درهم کوبیده است.

حزب الله در بیانیه دیگری از هدف قرار گرفتن مقر فرماندهی ارتش دشمن اسرائیلی در شهرک الخیام با چند پهپاد خبر داد.

رسانه های رژیم صهیونیستی به فعال شدن پدافند این رژیم در منطقه یروون در الجلیل اشاره کردند.