به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، با وجود اعلام به اصطلاح آتش بس در لبنان از ۱۷ آوریل تاکنون، رژیم صهیونیستی به حملات وحشیانه خود علیه خانه های شهروندان لبنانی و مناطق جنوبی این کشور ادامه می دهد.

حملات این رژیم علیه لبنان از ۲ مارس تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ شهید برجای گذاشته که ده ها تن از آنها در دوره آتش بس شهید شده اند. این تجاوزات بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ زخمی نیز برجای گذاشته است.

وزارت بهداشت لبنان شب گذشته اعلام کرد که طی حملات رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور در طول یک روز، ۲۶ نفر شهید شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک بدیاس در صور نیز یک نفر شهید و ۱۳ نفر دیگر زخمی شدند.