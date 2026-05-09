۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵

ادامه حملات پهپادی حزب‌الله به مواضع و تجهیزات رژیم صهیونیستی

حزب‌الله لبنان اعلام کرد: چندین تجمع نیروها، تجهیزات و سامانه‌های ارتباطی ارتش اسرائیل را در مناطق مختلف جنوب لبنان و شمال فلسطین اشغالی با پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، حزب‌الله لبنان اعلام کرد که تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی را در محل فرود بالگردها در شهرک شلومی با پهپاد انتحاری هدف قرار داده است.

این گروه افزود: تجمع نیروهای ارتش اسرائیل نیز در «جل العلام» با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد: یک خودروی ارتباطاتی ارتش اسرائیل را نیز در منطقه البیاضه در جنوب لبنان با دو پهپاد انتحاری هدف قرار دادیم.

این گروه همچنین از حمله به تجمع تجهیزات ارتش اسرائیل در منطقه طیرحرفا در جنوب لبنان با پهپاد انتحاری خبر داد.

حزب‌الله در پایان افزود که تجمع تجهیزات ارتش اسرائیل نیز در منطقه شمع در جنوب لبنان با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفته است.

کد مطلب 6824997

