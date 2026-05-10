به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های رژیم صهیونیستی، نظامیان اشغالگر مستقر در جنوب لبنان اعتراف کردند که برای محافظت از خود در برابر پهپادهای حزب الله دست به دامن راه کارهای ابتدایی از جمله تورهای ماهیگیری شده اند.

آنها اضافه کردند با این روش ها تلاش می کنند اثرات ناشی از انفجار پهپادهای حزب الله را کاهش بدهند. یکی از نظامیانی که برای ششمین بار در لبنان حضور پیدا کرده گفت که صهیونیست ها با یک تهدید دائمی رو به رو هستند. آنها هیچ راهی برای مقابله با این پهپادها جز فرار به سمت پناهگاه ها ندارند.

این نظامی اشغالگر اضافه کرد، آژیرهای خطر ناشی از حملات پهپادی حزب الله در طول روز چندین بار به صدا در می آیند و صدای پهپادهای جدید حزب الله به سختی قابل شنیدن است. با وجود مطرح شدن ادعاهایی در خصوص پیدا کردن راهکارهای فنی مقابل این پهپادها هیچ سامانه پیشرفته یا ابزارهای رهگیری مؤثری وجود ندارد. فرماندهان یگان های میدانی برای خرید تجهیزات ساده و اولیه دست به دامن جمع آوری کمک های مردمی می شوند. تاکتیک های حزب الله پیچیده تر شده است؛ به عنوان مثال از پهپاد دوم برای هدف قرار دادن تیم های پشتیبانی بعد از حمله نخست استفاده می کند.