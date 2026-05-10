به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه احمدعلی نوربالا، تحلیلی از بحران‌های ناشی از جنگ اخیر در حوزه سلامت روان ارائه داد و نماینده آموزش و پرورش، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای حمایت از دانش‌آموزان آسیب‌دیده و چالش‌های آموزش مجازی در دوران جنگ ارائه کرد.

تأکید بر مداخلات تخصصی سلامت روان در شرایط بحران

اعضای گروه سلامت روان فرهنگستان علوم پزشکی ایران، بر ضرورت اجرای مداخلات تخصصی سلامت روان در بحران‌ها تأکید کرده و محورهایی چون توجه به اختلال استرس پس از سانحه حاد، انجام مداخلات روانپزشکی و روانشناسی توسط افراد آموزش‌دیده، پرهیز از اصرار بر حضور فیزیکی دانش‌آموزان در مدارس هنگام بحران، تهیه آموزش‌های جذاب برای افزایش مشارکت دانش‌آموزان در آموزش‌های مجازی، کمک به تنظیم هیجان کودکان، فراهم‌سازی آموزش ترکیبی، ایجاد فضای رسانه‌ای متوازن، تهیه بسته‌های آموزشی تخصصی مداخله در بحران، و آموزش کودکان و والدین درباره بحران‌های ناشی از جنگ را مورد توجه قرار دادند.

پیشنهادها و اقدامات آینده در حوزه سلامت روان

در پایان جلسه، محورهایی چون تأمین، حفظ و ارتقای سلامت روان در دوران پساجنگ، مقابله و مدیریت جنگ روانی، تهیه محتوای پایداری سلامت روان برای گروه‌های سنی مختلف، تدوین معیارها و معیارهای پوشش مصدومان روانی ناشی از جنگ، طراحی و تدوین بسته جامع مداخلات روانشناختی، تحلیل موانع اجرایی مداخلات و حمایت‌های روانشناختی، ارزیابی کتب و برنامه‌های درسی رسمی با رویکرد ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان، بررسی مهارت‌های روانشناختی بازدارندگی دشمن از تجاوز، و تبیین رویکردهای بازدارندگی روانشناختی و دینی در برابر تجاوز دشمن به عنوان پیشنهادهای قابل پیگیری و اقدامات آینده مطرح گردید.