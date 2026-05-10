به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، ظهر یکشنبه از برگزاری نشست کمیسیون هیئت هفتنفره امور اراضی و بررسی ۳ پرونده در این جلسه خبر داد.
کمیسیون هیئت هفتنفره؛ مرجع مهم تصمیمگیری در حوزه اراضی
صیادی در حاشیه این جلسه با اشاره به جایگاه قانونی این کمیسیون تصریح کرد: کمیسیون هیئت هفتنفره یکی از مراجع مهم تصمیمگیری در حوزه اراضی است که نقش مؤثری در ساماندهی وضعیت اراضی، رفع تعارضات و رسیدگی به درخواستهای قانونی دارد و تصمیمات آن با رعایت کامل قوانین و در چارچوب مقررات اتخاذ میشود.
ارزیابی پروندهها بر اساس ضوابط فنی، حقوقی و کارشناسی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: در این جلسه، پروندههای ارجاعی با حضور اعضای کمیسیون و بر اساس ضوابط، مستندات و ملاحظات فنی، حقوقی و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت تا تصمیمگیریها با دقت و در چارچوب قانون انجام شود.
نقش کمیسیون در حفظ حقوق بیتالمال و صیانت از اراضی
صیادی تصریح کرد: کمیسیون هیئت هفتنفره یکی از ظرفیتهای مهم قانونی در حوزه اراضی به شمار میرود و بررسی دقیق پروندهها در این کمیسیون، نقش مؤثری در حفظ حقوق بیتالمال، صیانت از اراضی کشاورزی و تسهیل در رسیدگی به مسائل و درخواستهای قانونی دارد.
وی خاطرنشان کرد: برگزاری منظم جلسات این کمیسیون و رسیدگی دقیق به پروندهها، نشاندهنده عزم جدی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برای مدیریت بهینه و حفاظت از منابع ارزشمند اراضی استان است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: ما تلاش میکنیم تا با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسی این هیأت، گامهای مؤثری در جهت تحقق اهداف کلان توسعه کشاورزی و حفظ حریم اراضی استان برداریم.
