۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

بررسی ۳ پرونده در کمیسیون هیئت هفت‌نفره امور اراضی لرستان

خرم‌آباد- نشست کمیسیون هیئت هفت‌نفره امور اراضی لرستان با بررسی ۳ پرونده مرتبط با ساماندهی وضعیت اراضی استان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، ظهر یکشنبه از برگزاری نشست کمیسیون هیئت هفت‌نفره امور اراضی و بررسی ۳ پرونده در این جلسه خبر داد.

کمیسیون هیئت هفت‌نفره؛ مرجع مهم تصمیم‌گیری در حوزه اراضی

صیادی در حاشیه این جلسه با اشاره به جایگاه قانونی این کمیسیون تصریح کرد: کمیسیون هیئت هفت‌نفره یکی از مراجع مهم تصمیم‌گیری در حوزه اراضی است که نقش مؤثری در ساماندهی وضعیت اراضی، رفع تعارضات و رسیدگی به درخواست‌های قانونی دارد و تصمیمات آن با رعایت کامل قوانین و در چارچوب مقررات اتخاذ می‌شود.

ارزیابی پرونده‌ها بر اساس ضوابط فنی، حقوقی و کارشناسی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: در این جلسه، پرونده‌های ارجاعی با حضور اعضای کمیسیون و بر اساس ضوابط، مستندات و ملاحظات فنی، حقوقی و کارشناسی مورد ارزیابی قرار گرفت تا تصمیم‌گیری‌ها با دقت و در چارچوب قانون انجام شود.

نقش کمیسیون در حفظ حقوق بیت‌المال و صیانت از اراضی

صیادی تصریح کرد: کمیسیون هیئت هفت‌نفره یکی از ظرفیت‌های مهم قانونی در حوزه اراضی به شمار می‌رود و بررسی دقیق پرونده‌ها در این کمیسیون، نقش مؤثری در حفظ حقوق بیت‌المال، صیانت از اراضی کشاورزی و تسهیل در رسیدگی به مسائل و درخواست‌های قانونی دارد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری منظم جلسات این کمیسیون و رسیدگی دقیق به پرونده‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان برای مدیریت بهینه و حفاظت از منابع ارزشمند اراضی استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان افزود: ما تلاش می‌کنیم تا با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی این هیأت، گام‌های مؤثری در جهت تحقق اهداف کلان توسعه کشاورزی و حفظ حریم اراضی استان برداریم.

