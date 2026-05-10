به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا، روز یکشنبه با اشاره به اجرای طرح مدیریت هوشمند و کاهش تلفات برق «طرح مهتاب»، اظهار کرد: اجرای این طرح فرصتی ارزشمند برای مقابله با انشعابات غیرمجاز برق است.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح ایجاد نظم، و ساماندهی مصرف و حذف مصرفهای غیرمجاز است که خود گامی مؤثر برای ارتقای پایداری شبکه محسوب میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز اضافه کرد: دستورالعملها و ضوابط مرتبط با این طرح نیز مشخص شده و همه اقدامات باید بر اساس آن صورت گیرد.
فرج نیا همچنین با اشاره به نزدیک شدن فصل پیک بار، بر لزوم آمادگی کامل و ارائه برنامههای عملیاتی برای مدیریت مصرف تابستان تأکید کرد.
