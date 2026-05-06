کشف ۱۳ دستگاه استخراج رمزارز در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فرج نیا روز چهارشنبه با بیان اینکه بخشی از علل ناترازی انرژی مربوط به ورود دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز به شبکه است، اظهار کرد: فعالیت مراکز استخراج رمزارز به دلیل مصرف بالای انرژی برق و استفاده غیرمجاز از شبکه برقرسانی، موجب اختلال در برقرسانی و تحمیل فشار به شبکه و آسیب به وسایل برقی شهروندان میشود.
وی افزود: بنا به ابلاغ شرکت توانیر انشعابهایی که به طور غیرقانونی به استخراج رمزارز مبادرت میورزند؛ بهویژه منازل، فروشگاهها و دامداریها و... جمعآوری و قطع میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز عنوان کرد: در راستای پیشگیری و مبارزه با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز اقدامات قابلتوجهی انجام شده است، افزود: در راستای این اقدامات در ۱۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ با تلاش همکاران واحد رسیدگی به انشعابات غیرمجاز شرکت، همکاری دفتر حراست و امور برق اندیشه و همراهی دادستانی مرکز استان و فرماندهی انتظامی، یک مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز در محدوده تحت پوشش امور برق اندیشه کشف و شناسایی شده و از این مرکز ۱۳ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز جمعآوریشده است.
هر دستگاه استخراج رمزارز با احتساب مصرف ۳ کیلووات در ساعت، روزانه ۷۲ کیلووات انرژی مصرف میکند و باتوجهبه مصرف ماهیانه میانگین متوسط مصرف هر خانه به میزان ۲۵۰ الی ۳۰۰ کیلووات در ساعت، هر دستگاه استخراج رمزارز معادل ۹ خانه برق مصرف میکند؛ بنابراین با کشف و جمعآوری این مراکز معادل مصرف متعارف ۱۱۷ واحد مسکونی در انرژی برق صرفهجویی شده است. شهروندان و مشترکان محترم میتوانند از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۶۱۲۱ شرکت توانیر و یا تماس با مرکز ۱۲۱، ماینرهای غیرمجاز را گزارش و پاداش یک تا ۳۲۰ میلیونتومانی دریافت کنند.
