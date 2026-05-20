به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، مانور عملیاتی طرح مدیریت کاهش تلفات انرژی برق (موسوم به مهتاب)، با هدف شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و ساماندهی وضعیت شبکه در محدوده نصیرآباد شهر باغستان از توابع شهرستان شهریار اجرایی شد.

این عملیات با حضور فرامرز سپری، ناظر عالی شرکت توانیر؛ محمدرضا صلابت، معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان تهران؛ محمدرضا لشکری، مدیر منطقه برق شهریار؛ محسن نیکوسخن، مجری طرح مهتاب در این شرکت و با همراهی نیروهای انتظامی و ۱۵ اکیپ عملیاتی انجام شد. در جریان این مانور، ۱۶۷ مورد انشعاب برق غیرمجاز شناسایی و ۹۱۳ متر کابل و سیم در مقاطع مختلف جمع‌آوری شد.

یکی از محورهای کلیدی این عملیات، استقرار «میز خدمت» در محل بود. این اقدام با هدف تسریع در فرآیند خدمات‌رسانی و تعیین تکلیف متقاضیان صورت گرفت تا همزمان با برخورد با انشعابات غیرمجاز، امکان ثبت درخواست، بازدید و پیگیری واگذاری انشعاب قانونی در محل برای شهروندان فراهم شود. در این راستا، ۳۰۹ درخواست ثبت شد و ۴۳ انشعاب که پیش از این دارای پرونده بودند، در محل نصب و واگذار شدند؛ اقدامی که گامی مؤثر در جهت تبدیل انشعابات غیرمجاز به قانونی محسوب می‌شود.

علاوه بر این، در جریان اجرای این مانور، ۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک واحد مسکونی و یک واحد صنفی طلافروشی کشف و ضبط شد که در راستای مقابله با مصارف غیرمجاز و حفظ پایداری شبکه برق صورت گرفت.

تلفیق اقدامات نظارتی، برخورد با تخلفات و ارائه خدمات سریع انشعاب، از ویژگی‌های بارز این مانور بود که با هدف ارتقای پایداری شبکه و مدیریت بهینه مصرف برق در منطقه اجرا شد.