کشف و خاموشی ۳۷ ماینر غیرمجاز در چهار نقطه مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز جمعه گفت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در چند نقطه از شهرستان، رسیدگی به موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گفته وی، مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مقام قضائی و همکاری اداره برق، چهار محل مرتبط با استخراج غیرقانونی رمزارز را شناسایی کردند.

سرهنگ فارسی افزود : در بازرسی از این اماکن، ۳۷ دستگاه ماینر قاچاق کشف و خاموش شد و کارشناسان ارزش آن‌ها را ۲۸ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

وی همچنین گفت چهار نفر در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.