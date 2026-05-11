طباطبایی: دولت برای مهار تورم و حمایت معیشتی برنامه دارد

سید محمدمهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های دولت برای حل موضوع معیشت و تورم، آن هم در شرایط جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: آقای رئیس‌جمهور اخیرا موضع‌گیری داشتند و تاکید کردند که ما درگیر جنگ اقتصادی هستیم؛ از جدی‌ترین اهداف دشمن در جنگ تحمیلی به کشور است همین موضوع جنگ اقتصادی و درگیر کردن مردم با مشکلات معیشتی و اقتصادی است، به گونه‌ای که حتی اگر دشمن صحنه میدان را نیز ترک کند، آثارش بر جا می‌ماند.

وی افزود: البته یک بخشی از تورمی که اکنون در جامعه وجود دارد را شاید مردم نیز بپذیرند، زیرا که کشور با شرایطی درگیر شده است و وضعیت کوچکی نبوده بلکه سهمگین بوده است. در عین حال، باید برای معیشت تدبیر داشت و از جهت جبران، باید کار صورت گیرد، به گونه‌ای که به طبقات ضعیف‌تر و اقشاری که بیشتر مورد نیاز برای حمایت هستند، بیشتر کمک شود و دولت در این رابطه برنامه‌هایی دارد.

لزوم مقابله با پدیده گرانفروشی و گران‌نمایی

طباطبایی با اشاره به وجود عده ای سودجو در شرایط جنگی، ادامه داد: یک بحثی نیز ما با آن مواجه هستیم و آن بحث گران‌فروشی یا گران‌نمایی است که این پدیده باید فکری جدی برای آن صورت گیرد؛ این امر از دل احتکار و سودجویی بر می‌آید، چرا که متأسفانه همیشه عده‌ای وجود دارند که در دوره‌های اقتصادیِ نابسامان شده، خواسته‌اند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند و درصدد افزایش دارای خود بودند و از مردمِ ضعیف‌تر بهره بیشتری، خواستند بگیرند؛ لذا حتماً دولت با این امر، در کنار همراهی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها، بناست در حقیقت برخورد کند و این اتفاق حتماً انجام خواهد شد.

وی تأکید کرد: در عین حال، یک بخش ماجرا اینجاست و بخش دیگری ماجرا تدابیری است که در جهت کنترل تورم به شکل جدی در حال انجام است و دستگاه‌هایی در دولت در حوزه اقتصاد در تلاش هستند. در این رابطه، یک کار گروهی است که تقریباً هر روز با بانک مرکزی تشکیل جلسه می‌دهد و تمام تلاش خود را می‌کند تا در حد ممکن، بیشترین مقابله را با بحث تورم داشته باشد و ان‌شاءالله شرایط کشور عادی شود و ما در همه حوزه‌ها ان‌شاءالله گشایش خواهیم داشت؛ باید گفت شرایطی که امروز با آن مواجه هستیم و همه مسئولین بدون غفلت از آن نسبت به افزایش قیمت‌ها و تورم، اطلاع دارند و ان‌شاءالله بخش عمده آن با عبور از این وضعیت جبران خواهد شد.

طرح جمهوری اسلامی جای هرگونه ابهام و سوءنیت را می‌بندد

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور در خصوص طرح ۱۴ ماده کشورمان با آمریکا گفت: از ابتدا سیاست جمهوری اسلامی پرهیز از تنش و جنگ بوده است و این امر متعلق به حال حاضر نیست، بلکه سیاست راهبردی است که رهبری شهید در دستور کار مسئولین کشور قرار داده بودند. از طرفی، ما دائماً با بدعهدی و شیطنت طرف مقابل روبرو هستیم؛ اکنون نیز آنچه که جمهوری اسلامی ارائه کرده است، جای هرگونه ابهام و اما و اگر و حتی بددلی و سوءنیت را می‌بندد. اگر طرف مقابل بپذیرند که متنبه و متوجه شدند که مسیر تخاصم و دشمنی و آتش‌افروزی بن‌بست است، [مسیر را تغییر می‌دهند] و اگر نپذیرند، باز نیز همین مسیر جنگ را تکرار می‌کنند و مجدداً شکست خواهند خورد.

فلسفه اینترنت پرو کاسب‌کارانه و اخذ پول نیست

طباطبایی در رابطه با اینترنت پرو و شائبه کسب درآمد از آن، بیان کرد: بنا نبوده است که اینترنت پرو به عنوان کسب درآمد و اقدامی کاسبکارانه و اقتصادی مطرح شود، لذا بنابراین بوده است که در شرایط جنگ و امنیتی ویژه، که ملاحظاتی برای اینترنت بین‌الملل توسط همه اقشار وجود داشته باشد که بلافاصله بعد از عبور از شرایط فوق‌العاده، محدودیت‌ها برداشته خواهد شد؛ لذا در این دوره قرار بوده است که برای کسانی که لاجرم سر کارشان با اینترنت بین‌المللی است، از جمله برای کسب و کارهای مربوطه، بستری فراهم شود تا آن‌ها بتوانند با حجم و قیمت مناسبی به اینترنت بین‌المللی دسترسی داشته باشند و اصلاً نگاه این‌گونه نبوده است که تحت عنوان اینترنت بین‌المللی پول از مردم گرفته شود و به آنان اینترنت به عنوان «پرو» داده شود. البته حتماً بعد از عبور از شرایط جنگی، حتماً وضعیت اینترنت به حالت قبل و حتی بهتر خواهد شد.

وزرای دفاع و اطلاعات هنوز تعیین نشدند

معاون ارتباطات دفتر رئیس‌جمهور در خصوص تعیین دو وزیر وزارتخانه اطلاعات و دفاع که با سرپرست اداره می‌شوند، خاطرنشان کرد: این دو وزارتخانه حتماً در مدت قانونی خودشان تعیین خواهند شد و وضعیت جنگی را در این خصوص لحاظ کردیم، چرا که به خاطر شرایط امنیتی که وجود دارد، مجلس نمی‌تواند تشکیل جلسه دهد، در حالی که مسیر تعیین صلاحیت وزرا، مجلس است. در عین حال که باید گفت هنوز دو وزیر مشخص نشده‌اند و در حال بررسی است.

دست سربازان گمنام عرصه فرهنگ را باید بوسید

وی در رابطه با حفظ انسجام ملی، به کمک رسانه‌ها و داشتن دست برتر در روایت جنگ تأکید کرد و گفت: خوشبختانه در جنگ رسانه‌ای، نه به تعبیر خودمان، بلکه حتی به تعبیر آن سوی میدان و طرف تخاصم، ما هم ادعا داشتیم که در جنگ رسانه‌ای حریف ایران نشده است. علیرغم اینکه منابع، امکانات و شرایط ما با آن‌ها اصلاً قابل مقایسه نیست، دست سربازان گمنام عرصه فرهنگ را باید بوسید؛ زیرا بسیار مجاهدانه و بسیار با پذیرش مسئولیت، با وجود همه مشکلاتی که بود، از جمله سختی دسترسی به اینترنت و محدودیت‌هایی که در کشور در زمینه خبرسازی و تولید خبر وجود داشت، [آن‌ها تلاش کردند].