نیکزاد: تنگه هرمز با عملیات نظامی باز نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در نشست غیرعلنی امروز (یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود، گفت: در حالی این جلسه را آغاز می‌کنیم که همچنان داغدار و عزادار شهادت رهبر و مقتدایمان مجاهد خستگی‌ناپذیر، مایه عزت مسلمین و خادم مکتب اسلام ناب، جامع حکمت و عرفان پناه مردم و حامی مستضعفان درهم‌شکننده ابهت مستکبران و تحقیرکننده ظالمان خاضع در عبادتگاه و قاهر و قاسم در رزمگاه، مظلوم مقتدر، شهید حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای هستیم. به روح بلند آن پیر فرزانه درود می‌فرستیم و رجاء واثق داریم که آن شهید عزیز در هم‌نشینی با انبیاء و اولیاء و اهل بیت عصمت و طهارت و در بزم بهشتی امام راحل مؤسس و شهدای والامقام دعاگو و راهنمای این امت مبعوث شده باشد.

نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: خدای متعال را شاکریم که پس از این فقدان بزرگ و یتیمی امت، دل‌های اعضای مجلس خبرگان رهبری را به سوی صالحی بعد از صالح، فقیه، حکیم زمان‌شناس بصیر و شجاع تربیت‌یافته در مکتب عزت راهنمایی کرد و دست حضرت ولی‌عصر (عج) در هدایت و راهنمایی این امت مجدداً عیان گردید. برای رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مد ظله العالی) آرزوی سلامتی، عزت و توفیق روزافزون داریم و به روح شهدای سرافراز میهن و به‌ویژه شهدای جنگ رمضان و سرداران و فرماندهان و دانشمندان شهید در سراسر محور مقاومت درود می‌فرستیم.

وی در ادامه تأکید کرد: در برابر عظمت و بزرگی مردم بزرگ ایران، سر تعظیم فرو می‌آوریم؛ ملتی بزرگ که به ایران عزیز عزت دادند و به تعبیر رهبر معظم انقلاب کشور را رهبری کردند و بیش از هفتاد شب است که هم‌پای مجاهدان میدان، از عزت و عظمت اسلام نجات‌بخش و ایران قوی پاسداری می‌کنند. وظیفه ماست که در خدمت و نوکری این جان‌فدایان، شب از روز نشناسیم و تلاش کنیم تا مشکلات اقتصادی آنها را حل و فصل کنیم. از روز نخست جنگ، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم، فعالانه نقش‌آفرینی کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی مانند سایر ارکان کشور فعالیت‌های خود را متناسب با شرایط جنگی تنظیم و مستمراً ادامه داده است.

نیکزاد افزود: با این تفاوت که بیش از آنکه در نقش قانون‌گذاری ظاهر شود، در نقش نهاد ناظر میدانی هماهنگ‌کننده بین‌بخشی و پشتیبان دولت در مدیریت بحران عمل کرده است. در این راستا، قانون بودجه سال ۱۴۰۵ در میانه جنگ، نهایی و ابلاغ شد.

وی افزود: وضعیت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در تعامل هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با مراجع ذی‌ربط تعیین تکلیف شد و همچنین این هیئت در میانه جنگ تعداد ۱۲۰۰ پرونده اعتراضی دریافتی مرتبط با داوطلبان را بررسی و تعیین تکلیف نمود.

نایب رئیس مجلس توضیح داد: ۱۲ جلسه با مشارکت هیئت رئیسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، معاونت‌های مجلس، مرکز پژوهش‌ها و اعضای هیئت دولت با موضوعات ارزیابی و نحوه جبران خسارت وارده به واحدهای تولیدی و مناطق مسکونی، نحوه تأمین امنیت غذایی و برنامه‌های مواجهه با کمبودهای احتمالی در حوزه کالاهای اساسی و دارو، مدیریت انرژی، نحوه تأمین ارز مورد نیاز و مدیریت واردات کالاها و نهاده‌های تولیدی، نحوه بازسازی و نگهداشت زیرساخت‌های حیاتی کشور در شرایط جنگی و پس از آن تشکیل شد.

وی تصریح کرد: همچنین بیش از ۹۰ جلسه و نشست نظارتی توسط کمیسیون‌های مجلس تشکیل شده و نظارت میدانی هدفمند در حوزه‌های متأثر از جنگ توسط اعضای کمیسیون‌ها انجام شده است. بررسی عملکرد نظارتی کمیسیون‌ها نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تقسیم کار غیررسمی اما مؤثر در تمامی حوزه‌های مدیریتی کشور است.

نیکزاد بیان کرد: همچنین همکاران عزیزم به عنوان نمایندگان مردم همین اولویت‌ها را در سطح استان و حوزه انتخابیه با برگزاری جلسات مستمر با مسئولان استانی پیگیری کرده‌اند. البته این تلاشها کافی نیست و مجلس بیش از پیش به وظیفه نظارتی خود به‌ویژه در زمینه معیشت مردم، بازسازی نقاط آسیب‌دیده و حفظ و ارتقای توان تولیدی و صادراتی کشور عمل خواهد کرد. از رؤسای محترم کمیسیون‌ها می‌خواهم طی گزارشی نتیجه اقدامات خود را به مردم عزیز کشورمان تبیین کنند.

نایب‌رئیس مجلس در ادامه یادآور شد: همچنین وظیفه داریم از این تریبون، از نیروهای مسلح مقتدر و همه مجاهدان نظامی و امنیتی کشور که بازوان مقتدر کشور برای در هم کوبیدن دشمنان ایران هستند، تقدیر و تشکر کنیم. امروز به برکت این مجاهدت‌ها فصل نوینی از تاریخ ملت ایران آغاز شده است. نظام مقدس اسلامی آمریکای مدعی ابرقدرتی رژیم غاصب صهیونیستی و دنباله‌روهای آمریکاپرست منطقه‌ای آنها را به یک شکسـت راهبردی و باتلاق دیوانه‌کنننده کشانده است. آمریکای جنایتکار با اشتباه محاسباتی فکر می‌کرد می‌تواند ایران را ببلعد اما با سدی بزرگ به نام ملت ایران مواجه شد و سیلی محکمی از آنها دریافت کرد این جنگ نشان داد پیروزی نه حاصل قدرت سلاح بلکه نتیجه قدرت اراده‌ها است؛ پیروزی نه حاصل منابع مالی بلکه حاصل ابتکار و طراحی عملیاتی نامتقارن است؛ پیروزی نه حاصل تجهیزات مدرن بلکه حاصل هوش و صبر و تدبیر است.

وی در ادامه گفت: امروز رئیس‌جمهور ملعون آمریکا و سگ هار منطقه‌ای آنها در بن‌بستی گرفتارند که جز با تسلیم در مقابل اراده این ملت بزرگ نمی‌توانند از هیچ پنجره خروجی استفاده کنند. نیروهای مسلح ما در این جنگ نواقص نظام آموزشی و تربیتی ایالات متحده آمریکا را جبران کردند و چند واحد درس تاریخ و جغرافیا به آنها دادند تا بفهمند نمی‌توان وارثان یک تمدن چندهزارساله و پیروان مکتب حسینی را با بمب و موشک تسلیم کرد. آنها باید تاریخ این ملت را بخوانند و یک بار دیگر با جغرافیای منطقه آشنا شوند تا شکست خودشان را بپذیرند.

نیکزاد ادامه داد: نظم نوین قدرت شکل گرفته است و دنیا باید بپذیرد که با یک قدرت جهانی مواجه است که در برابر هیچ فشاری تسلیم نمی‌شود. این شما بودید که خواستید بخت خودتان را در مواجهه با ایران بزرگ و قوی امتحان کنید و امروز باید عواقب آن را بپذیرید. تنگه هرمز با نجابت ملت ایران سال‌ها بود که مورد استفاده شما قرار می‌گرفت. این شما بودید که جنگ‌افروزی کردید و امروز باید به نظم جدید این آبراه استراتژیک عادت کنید. این تنگه با عملیات نظامی باز نخواهد شد و این شما هستید که باید انتخاب کنید که یا پس از خروجتان از منطقه با پرداخت عوارض، عبوری ایمن داشته باشید و یا این بن‌بست را همچنان ادامه داده و خوراک کوسه‌ها شوید.

وی بیان کرد: همچنین شما باید بپذیرید که نمی‌توانید آنچه را که در میدان به دست نیاوردید در میز دیپلماسی به دست آورید. دوران دیکته‌نویسی تمام شده است. ملت ایران همواره به دنبال استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای بوده است و با این وجود در سنوات گذشته به شما فرصت استفاده از دیپلماسی را داد تا افتخار گفتگو با نمایندگان این ملت بزرگ را داشته باشید اما خیانت کردید و دو بار در میانه مذاکرات به ما حمله کردید.

نیکزاد تاکید کرد: مذاکره کردیم تا جنگ نشود و امروز که جنگ شد، رهبر عزیز ما به شهادت رسید و کودکان معصوم میناب از میان ما پر کشیدند، شرایط به قبل از جنگ باز نمی‌گردد. خواستید در دی ماه کودتا کنید، شکست خوردید. عناصر تجزیه‌طلب را مسلح کردید و شکست خوردید. حمله نظامی را امتحان کردید و شکست خوردید. تلاش کردید تنگه هرمز را باز کنید و سیلی خوردید. اینها واقعیت میدان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: باید نظم جدید را بپذیرید؛ یا باید شروط ملت ایران را بپذیرید، یا دومینوی تحقیر شما همچنان ادامه خواهد یافت. از شکست‌هایتان درس عبرت بگیرید، از منطقه غرب آسیا، که خانه ماست، خارج شوید و به خانه‌تان برگردید. سخن ما همان شعار مردم مبعوث شده در خیابان است که یک‌صدا و متحد فریاد می‌زنیم: «هیهات منا الذلة».