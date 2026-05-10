رایگان شدن مترو و اتوبوس نقش مهمی در کاهش آلودگی هوای تهران داشت

ولیالله بیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تقدیر از اقدام شهرداری پایتخت برای رایگان شدن مترو و بی آر تی در ایام جنگ رمضان، گفت: این اقدام گامی مثبت جهت کاهش استفاده از خودروهای شخصی، کاهش آلودگی هوا و حمایت از اقشار کمدرآمد جامعه به شمار میرود.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: واقعاً تهران از نظر ترافیک و آلودگی هوا به یک بحران تبدیل شده است؛ بحرانی که همه مردم تأثیرات منفی آن را احساس میکنند. آلودگی هوا بهطور مستقیم بر سلامت افراد تأثیر میگذارد و در زمان آلودگی، بیماریها افزایش یافته و مشکلات تنفسی برای مردم ایجاد میشود.
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس با تأکید بر تأثیر مثبت اقدام شهرداری پایتخت در راستای رایگان شدن مترو و بیآرتی در دوران جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: وقتی خدماتی ارائه میدهیم که موجب میشود مردم بیشتر از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند، در واقع داریم از بسیاری از بیماریها پیشگیری میکنیم و شرایطی را فراهم میآوریم که آلودگی کاهش یابد و مردم کمتر دچار زحمت شوند.
بیاتی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه خدمات حملونقل عمومی، افزود: اگر شهرداری بتواند این روند را ادامه دهد و همیشه چنین خدماتی ارائه کند تا مردم بیشتر به استفاده از وسایل عمومی ترغیب شوند، اقدام بسیار مثبتی خواهد بود.
وی تاکید کرد: استفادهکنندگان اصلی اتوبوس و وسایل حملونقل عمومی، بیشتر اقشار کمدرآمد و متوسط رو به پایین جامعه هستند و این اقدام در واقع نوعی خدمت به این اقشار نیز محسوب میشود. البته تامین هزینهها برای شهرداری و مجموعههای خدماترسان دشوار است، اما منفعت آن برای جامعه، پیشگیری از آلودگیها و بیماریهاست.
بیاتی در ادامه با اشاره به رایگان شدن حملونقل عمومی در مقطع جنگ و شرایط خاص نیز گفت: در آن زمان شرایط ویژهای وجود داشت. بسیاری از افرادی که در تهران مانده بودند، کسانی بودند که توانایی سفر و خروج از شهر را نداشتند. رایگان شدن مترو و بیآرتی و خدمات دیگری که شهرداری ارائه داد، واقعاً اقدام ارزشمند و قابل تقدیری بود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات، هم پیام مثبتی برای مردم داشت و هم نشان داد که در شرایط سخت میتوان با تصمیمات درست، بخشی از فشارهای اقتصادی و اجتماعی را کاهش داد.
نظر شما