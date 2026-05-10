تشریح نشست غیرعلنی مجلس؛ آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: امروز جلسه غیرعلنی مجلس به صورت وبیناری با حضور اعضای هیئت رئیسه و نمایندگان مردم به ریاست علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس برگزار شد.

وی ادامه داد: رئیس جلسه ضمن تسلیت شهادت رهبر شهید انقلاب و اعلام تجدید بیعت نمایندگان مردم با رهبر معظم انقلاب و آرمان های امامین انقلابی و شهدا، جنایت‌های آمریکا را محکوم کرد و بر مقاومت، ایستادگی، اتحاد و همبستگی مردم و مسئولان و اصرار بر حفظ خطوط قرمز و منویات رهبر معظم انقلاب تاکید شد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این جلسه، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی و اقدامات لازم جهت مهار گرانی گزارشی ارائه کرد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نشست‌ها و جلسات نظارتی شاهد هستیم که ۴ مجموعه وزارت صمت، وزارت کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی و اصناف، وظیفه مدیریت و نظارت بر کالاها را برعهده دارند که این موضوع موجب برخی اقدامات موازی شده و لازم است در حوزه قانونگذاری اقدامات اصلاحی انجام شود.

گودرزی اظهار کرد: همچنین وزیر جهاد کشاورزی گزارشی ارائه کرد که براساس آن در ‌ایام جنگ، در حوزه ثبت سفارش و تامین ارز و مبادی و مسیرهای ورود کالا تسهیلات موثر و مثبتی انجام شده است.

وی بیان کرد: همچنین گزارشی از اقدامات نظارتی مجلس درخصوص جنگ تحمیلی ارائه شد که حاکی از این است که کمیسیون‌ها، هیئت رئیسه و بخش‌های مختلف فعال بودند و مشکلات مردم در حوزه خسارت‌های وارده، امنیت غذایی، مدیریت انرژی و … بررسی شده است.