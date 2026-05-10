به گزارش خبرنگار مهر، امرالله فلسفی ظهر یکشنبه در جمع مردم تنگ ارم اظهار کرد: با راهاندازی سد تنگ ارم از سال ۱۳۹۷ تاکنون، این منطقه به لحاظ برخورداری از آب شرب به بهترین نقطه استان بوشهر تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: در حالی که مرکز استان و شهرستان دشتستان هر چند روز یکبار با قطعی آب مواجه میشوند، در بخش ارم آب به صورت روزانه در دسترس شهروندان است.
فلسفی از احداث یک مخزن پنج هزار مترمکعبی در تنگ ارم خبر داد و خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این پروژه تا پایان سال جاری، علاوه بر بهبود کیفیت آب، شاهد پایداری هرچه بیشتر آن در شبکه توزیع خواهیم بود.
معاون آب دشتستان در پاسخ به مشکل افت فشار در قسمتهای بالادست شهر توضیح داد: مصرف بیرویه آب به دلیل وجود درختان زیاد در منازل مسکونی، باعث رعایت نشدن الگوی مصرف و افت فشار در ساعات اوج میشود.
وی تاکید کرد: از طرفی افزایش فشار شبکه برای حل این مشکل، با توجه به فرسودگی لولهها در برخی نقاط، منجر به شکستگی و هدررفت آب میشود.
در ادامه این مراسم، تعدادی از شهروندان تنگ ارم مشکلات خود از جمله قطعیهای آب آشامیدنی به خصوص در روزهای ابتدایی تابستان را مطرح کردند که مسئولان حاضر قول پیگیری و رفع تدریجی این مشکلات با تکمیل طرحهای زیرساختی را دادند.
