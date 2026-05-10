به گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای جمعیت هلال‌احمر استان لرستان با حضور فعال در تجمعات شبانه در سطح استان، ضمن آمادگی برای ارائه خدمات امدادی در صورت نیاز، برنامه‌های آموزشی کوتاه‌مدت و ایستگاهی را برای شهروندان برگزار می‌کنند.

آموزش نکات کاربردی کمک‌های اولیه و مدیریت حوادث

در این برنامه‌ها، اعضای تیم‌های امداد و نجات، مربیان، جوانان و داوطلبان هلال‌احمر حضور داشته و با آموزش نکات کاربردی در حوزه کمک‌های اولیه، مدیریت حوادث و اقدامات اولیه در شرایط اضطراری، تلاش دارند سطح آگاهی و آمادگی عمومی را در میان مردم افزایش دهند.

آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی در صورت نیاز

نیروهای هلال‌احمر لرستان در کنار آموزش‌های ایستگاهی، آمادگی کامل برای ارائه خدمات امدادی در صورت وقوع هرگونه حادثه در تجمعات را دارند.

این رویکرد، تضمین‌کننده ایمنی و سلامت شهروندان در این مراسم‌ها است.

در همین راستا، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان لرستان به همراه معاونین و جمعی از کارکنان ستادی نیز با حضور در محل تجمعات شبانه، از روند ارائه خدمات امدادی و فعالیت‌های آموزشی بازدید کردند و در جریان نحوه خدمت‌رسانی نیروهای عملیاتی و داوطلبان قرار گرفتند.