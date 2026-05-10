سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی که با جعل عنوان و سوءاستفاده از لباس پلیس اقدام به ارتکاب جرایم مختلف می‌کرد، مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد دقیق، مخفیگاه متهم را شناسایی کردند و در عملیاتی ویژه موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر با اشاره به بازرسی از محل اختفای متهم گفت: در این عملیات یک قبضه کلت کمری به همراه تعدادی فشنگ مربوطه و مقادیری مواد مخدر کشف شد.

وی ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.