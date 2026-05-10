به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه درباره علت برخی افزایش قیمت‌ها گفت: بخشی از گرانی‌ها ناشی از مشکلات بین‌المللی، جنگ رمضان، تحریم‌های ظالمانه و محاصره‌ای است که دشمن به کشور تحمیل کرده، اما بخش دیگری از این مشکلات به گران‌فروشی و احتکار بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد جدی با این تخلفات، از نهادهای نظارتی، اصناف و سازمان تعزیرات خواست برخوردی قاطع، جدی و غیرقابل اغماض با گران‌فروشی و احتکار داشته باشند.

عارف افزود: تعداد کسانی که اقدام به احتکار یا گران‌فروشی می‌کنند اندک است و اکثر اصناف و تولیدکنندگان در دوران جنگ، حتی سود خود را کاهش دادند و هر آنچه در توان داشتند برای خدمت به مردم و کشور به‌کار گرفتند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط کشور گفت: به‌زودی پیروزی ملت ایران در جنگ رمضان را جشن خواهیم گرفت و وارد مرحله جدیدی خواهیم شد، بنابراین همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف باید خود را برای شرایط جدید کشور به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان آماده کنند.