۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

دستور عارف برای برخورد قاطع با گران‌فروشی و احتکار

معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه ستاد تنظیم بازار، با اشاره به فشارهای ناشی از جنگ رمضان و تحریم‌ها، نهادهای نظارتی را موظف کرد با گران‌فروشی و احتکار، قاطع و بدون اغماض برخورد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد.

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه درباره علت برخی افزایش قیمت‌ها گفت: بخشی از گرانی‌ها ناشی از مشکلات بین‌المللی، جنگ رمضان، تحریم‌های ظالمانه و محاصره‌ای است که دشمن به کشور تحمیل کرده، اما بخش دیگری از این مشکلات به گران‌فروشی و احتکار بازمی‌گردد.

وی با تأکید بر لزوم برخورد جدی با این تخلفات، از نهادهای نظارتی، اصناف و سازمان تعزیرات خواست برخوردی قاطع، جدی و غیرقابل اغماض با گران‌فروشی و احتکار داشته باشند.

عارف افزود: تعداد کسانی که اقدام به احتکار یا گران‌فروشی می‌کنند اندک است و اکثر اصناف و تولیدکنندگان در دوران جنگ، حتی سود خود را کاهش دادند و هر آنچه در توان داشتند برای خدمت به مردم و کشور به‌کار گرفتند.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به شرایط کشور گفت: به‌زودی پیروزی ملت ایران در جنگ رمضان را جشن خواهیم گرفت و وارد مرحله جدیدی خواهیم شد، بنابراین همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف باید خود را برای شرایط جدید کشور به عنوان یک قدرت بزرگ در منطقه و جهان آماده کنند.

هادی رضایی

