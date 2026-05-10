به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام نجاری ظهر یکشنبه در نشست جمعی از روحانیون مسئول استانی، ضمن بیان فلسفه نامگذاری هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج، بر اهمیت وحدت و انسجام جمعی با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا» تاکید کرد.

وی با بیان تشبیه آثار کار فردی و جمعی به نماز فرادی و جماعت، ادامه داد: همان طور که تجلی کمال انسانی و اثرگذاری دعا و درخواست در گرو اجتماع انسان‌ها است، آثار کارهای جمعی نیز بر کارهای فردی بالاتر است و طبق آیات و روایات دست خدا با جماعت است، نمونه بارز آن نیز در کشور ما در تجمعات اخیر بود، مردم با اتحادی که پیدا کردند باعث نابودی طرح های دشمن شد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در ادامه به تاریخچه تأسیس سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: هدف از ایجاد سپاه، ایجاد مجموعه‌ای بود که اعتقاد و معنویت در تمام ابعاد آن جریان داشته باشد.

وی افزود: رهبر شهید حضرت امام خامنه‌ای نیز همواره پاسداران را به رسیدن به جایگاهی معنوی دعوت می کردند که در آن، با اعتقاد قلبی که کسب کرده اند، توان ایستادگی در برابر تمام دنیا را داشته باشند.

حجت الاسلام نجاری با اشاره به حماسه ای که در جنگ‌ اخیر از سوی پاسداران اسلام خلق شد، افزود: شاهد آن بودیم که پاسداران در کنار لانچرها و تجهیزات نظامی با ایثار و بدون ترس از مرگ ایستادند و یک قدم عقب نشینی نکردند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در استان همدان در بخش پایانی سخنان خود به پیش‌بینی چالش‌های آینده پرداخت و تاکید کرد: دشمن در روزهای پساجنگ، بدلیل ضرباتی که از سپاهیان اسلام دریافت کرده، سه هجمه‌ی اصلی را علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد کرد.

وی نخستین هجمه دشمن را تلاش برای تخریب جایگاه سپاه از طریق تحریم و ایجاد بدبینی عنوان کرد و ادامه داد: هجمه دوم دشمن علیه جایگاه روحانیت و به خصوص رهبری و هجمه سوم تلاش برای ایجاد تفرقه و ضربه به اتحاد ملی خواهد بودو

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین(ع) استان همدان در پایان بر ضرورت هوشیاری و دقت در مقابله با این چالش‌ها تاکید کرد.