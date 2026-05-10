رفع آثار و تبعات جنگ در حوزه تولید مطالبه جدی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در نشست هم اندیشی فعالان کارگری و تشکل های بازنشستگی تأمین اجتماعی با اشاره به آثار و پیامدهای جنگ تحمیلی سوم در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی اظهار کرد: همان گونه که در طول جنگ اخیر همه اقشار جامعه در دفاع از امنیت، عزت و کیان کشور در کنار هم ایستادگی کردند، در دوران پساجنگ نیز باید با نوع دیگری از همراهی و انسجام، برای رفع تبعات ناشی از آن تلاش کنیم.
وی با بیان اینکه حوزه تولید و اشتغال از بخش های متأثر از جنگ اخیر بوده است، افزود: ضروری است با همفکری و هم افزایی میان گروه های کارگری، کارفرمایی و نهادهای اجرایی، در مسیر رفع موانع تولید، حفظ امنیت شغلی کارگران و کاهش آسیب های ناشی از تخریب صنایع حرکت کنیم.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با استماع مطالبات فعالان کارگری درباره صدور احکام حقوق سال جدید، پرداخت مطالبات دولت به سازمان تأمین اجتماعی و مسائل مربوط به بیمه درمانی بازنشستگان، گفت: بخشی از مسائل مطرح شده نیازمند پیگیری در سطح ملی است و رایزنی و انتقال این مطالبات به نهادهای بالادستی در دستور کار معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری و دستگاههای مرتبط قرار دارد.
وی همچنین به مشکلات شرکت بلبرینگ سازی اشاره کرد و ادامه داد: بهترین راهکار برای صنعت استان و کارکنان این مجموعه، راهاندازی مجدد کارخانه و بازگشت کارگران به محیط کار خود است، اما در شرایط فعلی، سریع ترین مسیر حمایت از کارگران، بهره مندی آنان از بیمه بیکاری و همچنین به کارگیری بخشی از نیروها در صنایع همگن استان است.
محمدزاده افزود: با اعلام آمادگی صنایع قطعه ساز بزرگ استان و همراهی مدیران اجرایی، امیدواریم روند بازسازی شرکت در کوتاه ترین زمان آغاز شده و مجموعه بلبرینگ سازی دوباره به چرخه تولید و صنعت استان بازگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، در واکنش به انتقادهای مطرح شده درباره انتقال دبیرخانه مشاغل سخت و زیانآور از اداره کار به سازمان تأمین اجتماعی، خواستار جمع بندی و اجماع دیدگاه های گروه های کارگری و کارفرمایی درباره پیامدهای این تصمیم شد تا نظرات جامعه کارگری استان به وزارتخانه مربوطه منتقل شود.
در این نشست، فعالان کارگری و نمایندگان بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز به بیان صریح مطالبات صنفی خود در حوزه معیشت، امنیت شغلی، خدمات درمانی و تکریم جایگاه کارگران پرداختند
