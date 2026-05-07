تأکید معاون استاندار آذربایجان شرقی بر جایگاه مردم در حکمرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه فرماندار شهرستان هوراند با اشاره به جایگاه مردم در ساختار حکمرانی کشور اظهار کرد: مردم مقدس‌ترین دارایی این کشور هستند و تجربه رویدادهای مهم نشان داده است که در بزنگاه‌های حساس، همه اقشار جامعه با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی، در کنار یکدیگر برای دفاع از منافع ملی و حفظ عزت کشور حضور دارند.

وی با بیان اینکه همراهی مردم سرمایه‌ای ارزشمند برای اداره کشور به شمار می‌رود، افزود: از نیروهایی که در میدان حضور دارند تا افرادی که ممکن است پیش از این نسبت به برخی مسائل اقتصادی یا مدیریتی نقدهایی داشته باشند، همگی در مواقع ضروری پای کار کشور و دفاع از وطن می‌ایستند و این موضوع نشان‌دهنده عمق پیوند مردم با سرزمین و هویت ملی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه سخنان خود به برخی چالش‌های حوزه حکمرانی اشاره کرد و گفت: بخشی از مشکلاتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم ناشی از بی‌توجهی به اصل شایسته‌سالاری در دوره‌های مختلف مدیریتی است؛ در حالی که اگر شاخص‌ها و معیارهای شایستگی به درستی رعایت شود، بسیاری از مسائل مدیریتی و اجرایی قابل حل خواهد بود.

محمدزاده با اشاره به رویکرد دولت در این زمینه تصریح کرد: در دولت وفاق تلاش شده است تا حد امکان اصل شایسته‌سالاری در انتخاب مدیران مورد توجه قرار گیرد تا افراد توانمند و دارای صلاحیت در جایگاه‌های مدیریتی قرار گیرند و بتوانند به شکل مؤثرتری در مسیر خدمت به مردم فعالیت کنند.

وی همچنین بر اهمیت رفتار و منش مدیران در تعامل با جامعه تأکید کرد و گفت: توصیه‌ها و سیاست‌های مدیران ارشد زمانی اثرگذاری واقعی پیدا می‌کند که در رفتار و گفتار مدیران اجرایی نیز نمود پیدا کند. اگر مسئولان خود به آنچه می‌گویند عمل کنند، اعتماد عمومی تقویت شده و مسیر اجرای سیاست‌ها هموارتر خواهد شد.

معاون استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مدیران باید همواره دغدغه حل مشکلات مردم را داشته باشند، ادامه داد: مسئولان در سطوح مختلف مدیریتی استان باید شبانه‌روز به فکر مردم باشند و برای رفع مسائل و مشکلات آنان برنامه‌ریزی کنند. این موضوع تنها با برخورداری از منابع مالی و بودجه محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند تدبیر، خلاقیت و اندیشه‌ورزی در مدیریت است.

وی خاطرنشان کرد: حتی در شرایطی که محدودیت منابع و امکانات وجود دارد نیز می‌توان با مدیریت صحیح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه‌های لازم برای بهبود شرایط و حل بخشی از مشکلات را فراهم کرد.

محمدزاده همچنین به تنوع دیدگاه‌های سیاسی در جامعه اشاره کرد و گفت: پس از برخی تحولات و رخدادها، مشخص شد که حامیان این کشور از نظر تعداد بسیار گسترده هستند و در عین حال از نظر فکری و سیاسی نیز تنوع قابل توجهی دارند. همین تنوع، در کنار اشتراک در دفاع از منافع و حیثیت کشور، نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که باید از آن به درستی صیانت شود.

وی تأکید کرد: همه این افراد، با هر گرایش و سلیقه‌ای، سرمایه‌های ایران به شمار می‌روند و در مواقع حساس برای دفاع از شرافت و حیثیت کشور و نظام در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

در پایان این مراسم از خدمات و تلاش‌های عباس عادلی‌فر، فرماندار پیشین شهرستان هوراند قدردانی شد و علیرضا ابراهیمی، بخشدار پیشین بخش مهربان، با حکم استاندار آذربایجان شرقی به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان هوراند معرفی شد.