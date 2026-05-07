به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمدزاده آلمالو روز پنجشنبه در دیدار با سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی را ضروری دانست و بر حمایت دستگاه قضایی از وصول عادلانه مالیات، با اولویت‌گذاری «دانه درشت‌ها» و حمایت از مؤدیان خرد و کم‌درآمد تأکید کرد.

وی افزود: متأسفانه فرار مالیاتی در بین چندین صنف خاص از مشاغل استان وجود دارد و دستگاه قضایی تلاش می‌کند با تسهیل فرآیندهای حقوقی و انجام برنامه‌های بازدارنده، اجرای سیاست‌های مالیاتی را در مسیر شفافیت اقتصادی تقویت کند. در این راستا چندین پرونده تخلف مالیاتی تشکیل و علیه متخلفین اعلام جرم شده است.

دادستان مرکز استان، در نظر گرفتن وضعیت مالیاتی مؤدیان، توسعه عدالت مالیاتی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و وصول مالیات قانونی از دانه‌درشت‌ها را از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی برشمرد و بر نقش ترویج فرهنگ مالیاتی و افزایش آگاهی عمومی در بین شهروندان تأکید کرد.

در ادامه این نشست، سیدطاها علوی، سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت وصول مالیات در استان اظهار کرد: ۹۸ درصد درآمدهای عمومی استان از محل وصول مالیات تأمین می‌شود و در این مسیر به همکاری و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نیاز است.

علوی هوشمندسازی نظام مالیاتی را اقدامی مهم برای مبارزه با فساد و فرار مالیاتی و تقویت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده برشمرد و گفت: حذف تدریجی دخالت نیروی انسانی و حرکت به سمت حسابرسی سیستمی و هوشمند، نشان‌دهنده عزم جدی نظام مالیاتی برای تحقق عدالت در وصول مالیات است.

وی با اشاره به شرایط خاص اخیر کشور از تمهیدات ویژه برای مؤدیان خبر داد و افزود: تمامی مواعد قانونی مالیاتی و مهلت‌های منقضی‌شده تمدید شده است. همچنین با درخواست مؤدیان، اغلب چک‌های سررسید اسفندماه و فروردین‌ماه استمهال شده و این روند تا زمان عادی شدن شرایط کشور ادامه خواهد داشت.

سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی در پایان از مزایای عملیاتی شدن سامانه مؤدیان گفت و تأکید کرد: این سامانه موجب حرکت نظام مالیاتی به سمت خوداظهاری، کاهش اصطکاک میان مؤدیان و سازمان و تسریع در فرآیندهای استرداد مالیاتی گردیده است.