آیین رونمایی از مستند «در دسترس نمی باشد» در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از فیلم‌ مستند «در دسترس نمی باشد» روایت داستان زندگی سردار شهید سید احد سید فروغی شامگاه امروز یکشنبه بیستم اردیبهشت ماه با حضور غلامرضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر تبریز، حکیمه غفوری مادر شهید صادق عدالت اکبری، خانواده شهید سید احد سید فروغی و مردم شهید پرور تبریز برگزار شد.

در حاشیه این مراسم از تمبر شهید سید فروغی و همچنین تابلو عکس های پشت صحنه این مستند رونمایی و همچنین از عوامل اجرایی تولید آن با اهدا لوح تجلیل بعمل آمد.

گفتنی است، سردار شهید سید احد سید فروغی در حملات جنایتکارانه صهیونی آمریکایی در جنگ تحمیلی سوم در شهرستان میانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.