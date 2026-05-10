به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، از امضای تفاهم‌نامه‌ای با دو مجموعه بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی خبر داد که بر اساس آن، زوج‌های جوان از ابتدای هفته ازدواج (۲۶ اردیبهشت ماه) تا ۳ خرداد ماه، می‌توانند از تسهیلات اعتباری ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی بهره‌مند شوند.

معاون امور جوانان این وزارتخانه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در راستای تسهیل ازدواج و حمایت از آغاز زندگی مشترک جوانان، تفاهم‌نامه‌ای با دو مجموعه بزرگ لوازم خانگی کشور امضا شد تا زوج‌های جوان بتوانند از تسهیلات اعتباری ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی بهره‌مند شوند.

این طرح که از هفته ازدواج آغاز می‌شود، به زوج‌های جوان این امکان را می‌دهد تا با مراجعه به ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها و دریافت معرفی‌نامه، از طریق کانترهای ویژه پیش‌بینی‌شده در این مجموعه‌ها، از این تسهیلات استفاده کنند.