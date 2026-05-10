۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

جمع آوری ۷۸ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نیکشهر

نیکشهر- فرمانده انتظامی نیکشهر گفت: تعداد ۷۸ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نتیجه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در این شهرستان جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی ۷ روز گذشته در سطح شهرستان نیکشهر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۷۸ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۷۴ نفر معتاد متجاهر، ۷ نفر سارق و ۲ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و همچنین ۳۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و کشف ۵ قبضه سلاح غیرمجاز و ۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر از دیگر دستاورد های این طرح است.

