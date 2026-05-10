جمع آوری ۷۸ نفر از اتباع بیگانه غیرمجاز در نیکشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن وحدانی مقدم ظهر یکشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای طرح برخورد با مخلان نظم و امنیت طرح ارتقا امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور طی ۷ روز گذشته در سطح شهرستان نیکشهر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر افزود: در نتیجه اجرای این طرح ۷۸ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز، ۷۴ نفر معتاد متجاهر، ۷ نفر سارق و ۲ نفر خرده فروش مواد مخدر دستگیر و همچنین ۳۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف توقیف و کشف ۵ قبضه سلاح غیرمجاز و ۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر از دیگر دستاورد های این طرح است.