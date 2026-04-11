  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۲

جایگزینی ۲۰۳ نیروی ایرانی با اتباع غیرمجاز در سیستان و بلوچستان

جایگزینی ۲۰۳ نیروی ایرانی با اتباع غیرمجاز در سیستان و بلوچستان

زاهدان - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان از شناسایی ۸۰۴ تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی استان و جایگزینی با ۲۰۳ نیروی کار ایرانی خبر داد.

اله‌نظر شه‌بخش در گفت و گو با خبرنگار مهر، از شناسایی ۸۰۴ تبعه خارجی غیرمجاز شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی استان خبر داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: با انجام ۱,۷۳۵ مورد بازرسی از کارگاه‌های دارای نیروی کار خارجی و همکاری دستگاه‌هایی مانند انتظامی، فرمانداری و اصناف، موفق شدیم به جای این افراد، ۲۰۳ نیروی کار ایرانی جذب کنیم.

وی افزود: ۳۲ کارفرمای متخلف که از جایگزینی نیروی ایرانی خودداری کردند، به مراجع قضایی معرفی شدند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اعلام جزئیات جریمه‌ها تصریح کرد: برای بار اول، جریمه استفاده از اتباع غیرمجاز معادل ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه (۱۷ میلیون و ۳۱۸ هزار و ۲۸۰ ریال) است. در صورت تکرار، این جریمه دو برابر شده و بار سوم، کارفرما به مرجع قضایی معرفی می‌شود.

کد مطلب 6797719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها