  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

جمع آوری ۳۷۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

زاهدان - تعداد ۳۷۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در پی اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در زاهدان جمع آوری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۷۹ نفر سارق، ۳۷۵ نفر معتاد متجاهر، ۳۷۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۳۹ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

️این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۵۹ کیلو و ۶۱۵ گرم انواع مواد مخدر و ۵ هزار و ۳۲۰ لیتر سوخت قاچاق و ۱۶ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۹۵ دستگاه خودرو و ۳۵ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.

کد مطلب 6808954

