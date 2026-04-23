جمع آوری ۳۷۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز در زاهدان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طرح ارتقاء امنیت اجتماعی با محوریت جلب رضایتمندی عمومی و برخورد با انواع جرایم در سطح شهرستان زاهدان طی یک هفته اخیر اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: ماموران پلیس در قالب این طرح موفق به دستگیری تعداد ۱۷۹ نفر سارق، ۳۷۵ نفر معتاد متجاهر، ۳۷۳ نفر اتباع بیگانه غیرمجاز و ۳۹ نفر خرده فروش موادمخدر شدند.

️این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در طول اجرای این طرح مقدار ۵۹ کیلو و ۶۱۵ گرم انواع مواد مخدر و ۵ هزار و ۳۲۰ لیتر سوخت قاچاق و ۱۶ قبضه سلاح غیرمجاز کشف و تعداد ۹۵ دستگاه خودرو و ۳۵ دستگاه موتور سیکلت متخلف توقیف شد.