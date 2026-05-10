۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

آبرسانی به زویار تحقق مطالبه دیرینه مردم این منطقه بود

قزوین- فرماندار قزوین اجرای پروژه آبرسانی به روستای زویار را تحقق یک آرزوی دیرینه در این منطقه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح آب رسانی به روستای زویارگفت: اجرای این پروژه یکی از مطالبات و آرزوهای دیرینه مردم روستای زویار بود که امروز محقق شد.

وی افزود: در روزهایی که کشور با شرایط جنگی مواجه بود، خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف متوقف نشد و بسیج سازندگی به عنوان یکی از مجموعه‌های حامی و همراه دولت، پروژه‌های متعددی را در سطح استان اجرا کرد.

فرماندار قزوین خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی از نظر تنوع و گستردگی پروژه‌ها در استان قزوین عملکردی شاخص دارد و بسیاری از این اقدامات با تدبیر و همکاری شرکت آب و فاضلاب استان به نتیجه رسیده است.

طاهرخانی ابراز امیدواری کرد: روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق روستایی با قدرت ادامه پیدا کند.

