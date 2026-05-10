آبرسانی به زویار تحقق مطالبه دیرینه مردم این منطقه بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش طاهرخانی ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح طرح آب رسانی به روستای زویارگفت: اجرای این پروژه یکی از مطالبات و آرزوهای دیرینه مردم روستای زویار بود که امروز محقق شد.

وی افزود: در روزهایی که کشور با شرایط جنگی مواجه بود، خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف متوقف نشد و بسیج سازندگی به عنوان یکی از مجموعه‌های حامی و همراه دولت، پروژه‌های متعددی را در سطح استان اجرا کرد.

فرماندار قزوین خاطرنشان کرد: بسیج سازندگی از نظر تنوع و گستردگی پروژه‌ها در استان قزوین عملکردی شاخص دارد و بسیاری از این اقدامات با تدبیر و همکاری شرکت آب و فاضلاب استان به نتیجه رسیده است.

طاهرخانی ابراز امیدواری کرد: روند اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی در مناطق روستایی با قدرت ادامه پیدا کند.