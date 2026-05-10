افتتاح طرح آبرسانی روستای زویار قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح آبرسانی روستای زویار با احداث مخزن ۵۰۰ مترمکعبی، خط انتقال و ایستگاه پمپاژ ظهر یکشنبه با حضور سردار رستمعلی رفیعی، فرمانده سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین افتتاح شد.
در این طرح آبرسانی که با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان و سازمان بسیج سازندگی اجرا شد، طول خط لوله انتقال به ۲ هزار و ۸۰۰ متر میرسد.
با بهرهبرداری از این پروژه، ۳۸۰ خانوار روستای زویار از آب آشامیدنی سالم و پایدار بهرهمند میشوند.
سردار رفیعی در این آیین با اشاره به محرومیتزدایی به عنوان رسالت اصلی بسیج، بر تداوم چنین پروژههایی در مناطق کمبرخوردار استان تأکید کرد.
