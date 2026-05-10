سرهنگ مهدی صادقپور در حاشیه افتتاح طرحهای عمرانی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امروز در هفته مبارک بسیج سازندگی، ضمن افتتاح تعدادی از طرحهای عمرانی، از نقشه جامع خدمت رسانی رونمایی کنیم. این نقشه شامل بالغ بر یک هزار و ۶۴ پروژه عمرانی در سراسر استان است که طی سه سال و نیم توسط جهادگران بسیج سازندگی انجام شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها شامل طرحهای آب، راه، آبخیزداری، کمک به ساخت و مرمت منازل محرومین و همچنین پروژههای عام‌المنفعه است که در اختیار اصحاب رسانه قرار گرفت.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان قزوین به دو نمونه از این طرحها اشاره کرد و گفت: مخزن ۵۰۰ مترمکعبی روستای زویار از توابع بخش مرکزی شهرستان قزوین با اعتباری بالغ بر شش و نیم میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی استان و کمک خیرین، ظرف شش ماه احداث شده است. زمین این پروژه نیز از سوی خیرین تأمین شده است.

صادقپور ادامه داد: همچنین پروژه روکش آسفالت روستای قدیمآباد از توابع بخش مرکزی قزوین را به عنوان نمونه‌ای از ۱۵ پروژه مشابه داشتیم که امسال انجام خواهد شد. اعتبار روکش آسفالت این روستا بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان است که طی ۱۰ روز آینده به بهره برداری میرسد.

وی با اشاره به اقدامات گروه‌های جهادی تصریح کرد: بیش از شش گروه جهادی با سازماندهی ۸۰۰ نفر از ابتدای رمضان در تهران حضور داشتند و بیش از یک هزار و ۹۴۰ خانه را آواربرداری کردند و همچنان مشغول خدمت رسانی هستند.

صادقپور در پایان با بیان اینکه هماکنون ۷۰ پروژه عمرانی دیگر در دست اقدام است، خاطرنشان کرد: در پروژه آبرسانی روستای زویار، یک هزار و ۲۰۰ نفر از مردم منطقه از نعمت آب شرب سالم بهره‌مند خواهند شد. این پروژه شامل خط انتقال آب و مخزن ۵۰۰ مترمکعبی است.