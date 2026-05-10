به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، اختیارات موضوع بند «ب» ماده ۳۵ آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در خصوص صدور و تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی استان‌ها و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفویض شد.

این اقدام بر اساس تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده و به مراکز خدمات سرمایه‌گذاری و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شده است.

پیش از این، ارائه تأییدیه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین صدور و تمدید پروانه کار سرمایه‌گذاران خارجی به ترتیب در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می‌شد.

این تصمیم در راستای رویکرد دولت چهاردهم برای افزایش اختیارات خدمات‌رسانی در استان‌ها و بر اساس تصویب‌نامه شماره ۹۹۴۸۶/ت۶۴۳۳۸هـ مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن، مبنی بر تفویض اختیارات موضوع ماده (۳۵) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ شده است.

پیش از این نیز در سال ۱۴۰۴ و در ادامه همین رویکرد، اختیار موضوع بند (ج) ماده (۳۵) این آیین‌نامه درباره صدور و تمدید پروانه اقامت سرمایه‌گذاران خارجی و افراد وابسته به آنان به دستگاه‌های ذی‌ربط در استان‌ها تفویض شده بود.