به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسهای با حضور سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، و هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، روند احداث کمربندیهای شهری و زمان آغاز عملیات اجرایی آنها مورد بررسی قرار گرفت.
نقش کمربندیهای شهری در کاهش بار ترافیکی
در این جلسه، بر نقش قابل توجه احداث کمربندیهای شهری در کاهش بار ترافیکی، صرفهجویی در مصرف سوخت و انرژی و روانسازی تردد تأکید شد.
این پروژهها از اولویتهای اصلی وزارت راه و شهرسازی در استان لرستان محسوب میشوند.
بهسازی و تکمیل کمربندی دورود، واریانت چنار و محور خرمآباد – پلدختر
در این جلسه، بهسازی و تکمیل کمربندی دورود، واریانت چنار، محور خرمآباد – پلدختر، آزادراهها و سایر پروژههای حوزه راه استان مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت.
تسریع در احداث و تکمیل این پروژهها، نقش مهمی در توسعه زیرساختهای حمل و نقل استان ایفا میکند.
