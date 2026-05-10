به گزارش خبرگزاری مهر، حسین وزیری رئیس مرکز توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست از شماره‌گذاری و تحویل ۱۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی به محیط بانان همزمان با جنگ رمضان خبر داد.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست در کنار سایر دستگاه‌ها هم در دوران جنگ ۱۲ روزه هم جنگ رمضان سعی کرد وظایفش را به‌خوبی انجام دهد. ۲۰۰ دستگاه خودروی عملیاتی برای استان‌ها خریداری کرده بودیم. در مرحله اول ۱۰۰ دستگاه را باید تا اسفند ماه تحویل می‌دادیم اما تحویل آن‌ها به استان‌ها مقارن با رخداد جنگ تحمیلی سوم شد و در همین ایام خودروهای عملیاتی شماره‌گذاری شد، رانندگان سازمان برای بهره‌برداری از این خودروها آموزش دیدند و خودروها به استان‌ها تحویل داده شد.

وی با اشاره به اقدام در جهت بیمه تکمیلی کارکنان اظهار کرد: با رایزنی‌های انجام شده با شرکت‌های بیمه، قرار شد بیمه همکاران ما به‌طور خاص محیطبانان دچار خلل نشود تا در دریافت خدمات درمانی با مشکلی مواجه نشوند.

وی در پایان اظهار کرد: تلاش شد نگهداشت ساختمان‌ها، تامین منابع سوخت، اورهال کردن سیستم‌های و تامین انرژی و .... به بهترین شکل در دوران جنگ تحمیلی سوم انجام شد.