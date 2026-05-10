به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر ملکی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان لرستان، با حضور در صداوسیمای لرستان با حامد فاتحی، مدیرکل این مرکز، دیدار و گفتوگو کرد.
در این نشست، طرفین بر گسترش همکاریها و تعاملات دوجانبه در راستای اطلاعرسانی مؤثر، ارتقای آگاهی عمومی و تبیین دستاوردهای حوزه ثبت تأکید کردند.
صداوسیمای لرستان؛ یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نهادهای فرهنگی استان
ملکی در این دیدار با قدردانی از نقشآفرینی صداوسیمای لرستان، این مجموعه را یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نهادهای فرهنگی و رسانهای استان دانست و اظهار داشت: صداوسیمای لرستان در تمامی عرصهها، بهویژه در مقاطع حساس از جمله جنگ اخیر، حضوری فعال و اثرگذار داشته و همواره در کنار مردم و در مسیر تقویت انسجام اجتماعی گام برداشته است.
حدنگاری صددرصدی عرصههای منابع طبیعی در لرستان
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با اشاره به عملکرد این اداره کل در حوزه تثبیت مالکیت افزود: خوشبختانه تمامی عرصههای منابع طبیعی در استان بهصورت صددرصدی حدنگاری (کاداستر) شده است که این امر نقش مهمی در پیشگیری از زمینخواری، صیانت از حقوق بیتالمال و کاهش دعاوی حقوقی داشته است.
تبدیل ۹۲ درصد اسناد دفترچهای به تکبرگ
ملکی با اشاره به اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» و طرح تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ تصریح کرد: تاکنون ۹۲ درصد اسناد دفترچهای در استان به اسناد تکبرگ تبدیل شده و حدود ۶۰ هزار سند دفترچهای همچنان در دست مالکان قرار دارد که لازم است در اسرع وقت تعویض شوند.
مدیرکل ثبت اسناد لرستان خاطرنشان کرد: تحقق کامل تعویض اسناد دفترچهای به تکبرگ، نیازمند اطلاعرسانی گسترده و همراهی بیش از پیش رسانه اثرگذار صداوسیمای لرستان است.
صداوسیمای لرستان؛ حامی اطلاعرسانی و تبیین دستاوردها
حامد فاتحی، مدیرکل صداوسیمای لرستان، با اشاره به جایگاه مهم سازمان ثبت اسناد و املاک در تثبیت مالکیتها، پیشگیری از اختلافات و کاهش پروندههای قضایی، از تلاشها و اقدامات صورتگرفته در این حوزه تقدیر کرد.
فاتحی با تأکید بر سیاست عدالت رسانهای در صداوسیمای لرستان گفت: رسالت اصلی این سازمان، حضور در کنار مردم در تمامی نقاط استان و انعکاس عادلانه مسائل، خدمات و دستاوردهاست.
وی همچنین آمادگی کامل صداوسیمای لرستان را برای همکاری و همراهی با ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان در زمینه تولید و پخش برنامههای اطلاعرسانی، آموزشی و تبیینی اعلام کرد.
استمرار جلسات مشترک برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای رسانهای
در پایان این دیدار، طرفین بر استمرار جلسات مشترک و برنامهریزی منسجم برای استفاده حداکثری از ظرفیتهای رسانهای در راستای ارتقای آگاهی عمومی نسبت به خدمات ثبتی و اجرای دقیق قوانین تأکید کردند.
