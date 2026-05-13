به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت فعالیت سامانه‌های ثبت رسمی اسناد از روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه جاری افزایش یافت. بر اساس این تصمیم، سامانه‌های مذکور در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۶ (۴ عصر) و در روزهای پنج‌شنبه نیز تا ساعت ۱۴ (۲ بعدازظهر) فعال خواهند بود.

حسن بابائی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با صدور این دستور، هدف از این تغییر را افزایش رضایتمندی مردم، بهبود کسب‌وکار دفاتر اسناد رسمی و ارتقاء خدمات ثبتی اعلام کرد. همچنین سازمان ثبت تأکید کرده که این اقدام در راستای پاسخ به مطالبات مردمی و پیگیری درخواست‌های مکرر سران دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد.

افزایش ساعت کاری سامانه‌ها، فرصت بیشتری برای مراجعان و دفاتر اسناد رسمی فراهم خواهد کرد و گامی عملی در جهت کاهش ازدحام، تسهیل فرآیندها و تحقق عدالت اداری محسوب می‌شود.