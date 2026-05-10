به گزارش خبرنگار مهر، حاج حیدر عیساوی عصر یکشنبه در دیدار با معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان که با حضور هیئتی بلندپایه در تالار شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: حضور این هیئت در اصفهان با هدف تقویت همکاریها و ادای وظیفه انسانی و دینی در قبال مردم ایران و به ویژه مردم اصفهان صورت گرفته است.
وی با اشاره به دیدار پیشین خود با شهردار اصفهان اظهار کرد: پیش از برگزاری این نشست، دیداری با سید مرتضی قاسمزاده شهردار اصفهان انجام شد که نتیجه آن دستیابی به تفاهمنامهای برای آغاز مجموعهای از اقدامات مشترک میان آستان مقدس علوی و مدیریت شهری اصفهان بود.
مشاور تولیت آستان مقدس علوی با بیان اینکه این همکاریها تنها محدود به شهر اصفهان نخواهد بود، اظهار کرد: مفاد این تفاهمنامه به گونهای طراحی شده که امکان اجرای آن در شهرهای دیگر ایران از جمله تهران و دزفول نیز فراهم باشد و زمینه گسترش همکاریهای معنوی و فرهنگی میان شهرها ایجاد شود.
وی با اشاره به مهمترین محورهای این توافق اظهار کرد: یکی از بندهای اصلی تفاهمنامه، حمایت معنوی از خانوادههای شهدا است که بر اساس آن هدایایی به این خانوادهها اهدا خواهد شد و همچنین طعام متبرک حرم مطهر امیرالمؤمنین علیهالسلام تا عید غدیر به خانوادههای شهدا تقدیم میشود.
عیساوی ادامه داد: در قالب این برنامه، دیدار با برخی از خانوادههای شهدا نیز در دستور کار قرار دارد تا از نزدیک با این خانوادهها دیدار و از ایثار و فداکاری آنان تجلیل شود.
وی همچنین از برنامهریزی برای میزبانی از خانوادههای شهدا در عراق خبر داد و اظهار کرد: در چارچوب هماهنگی با شهرداریهای اصفهان، دزفول و تهران، برنامهریزیهایی انجام شده تا خانوادههای شهدا برای زیارت به عراق سفر کنند و آستان مقدس علوی مسئولیت استقبال و میزبانی از این خانوادهها را بر عهده خواهد داشت.
مشاور تولیت آستان مقدس علوی افزود: در اقدامی معنوی، بخشی از فرشهای متبرک صحن حرم حضرت امیرالمؤمنین علیهالسلام نیز به عنوان هدیه به خانوادههایی که منازل آنان در حوادث اخیر دچار خسارت شده است اهدا میشود.
وی توضیح داد: این اقدام در دو مرحله اجرا خواهد شد؛ در مرحله نخست خانوادههایی که منازل آنان به طور کامل تخریب شده و در مرحله بعد خانوادههایی که منازل آنان دچار آسیبهای جزئی شده است از این هدایا بهرهمند خواهند شد.
عیساوی با تأکید بر اینکه اجرای این برنامهها از امروز آغاز شده است، اظهار کرد: این همکاریها گامی در مسیر تقویت پیوندهای معنوی میان مردم عراق و ایران و ادای دین به خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان است.
