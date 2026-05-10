۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۵۴

زمینه زیارت حرم امام علی برای آسیب‌دیدگان جنگ رمضان در اصفهان فراهم شد

اصفهان- معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان از پیش‌بینی برنامه زیارت حرم امام علی(ع) علیه‌السلام برای برخی آسیب دیدگان جنگ رمضان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بقایی، عصر یکشنبه در دیدار با حاج حیدر عیساوی مشاور تولیت آستان مقدس علوی و هیئتی بلندپایه از این آستان که در تالار شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: روابط میان مردم ایران و عراق به ویژه میان شهرهای مذهبی دو کشور ریشه‌ای عمیق و تاریخی دارد و این پیوند در محبت به امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام جلوه‌ای ویژه یافته است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌ها و حوادثی که در سال‌های اخیر بر جهان اسلام تحمیل شده است، اظهار کرد: حضور هیئت آستان مقدس علوی در اصفهان و اهدای هدایای متبرک حرم امیرالمؤمنین به خانواده‌های آسیب‌دیده، اقدامی ارزشمند در مسیر تسکین آلام مردم و تقویت پیوندهای معنوی میان دو ملت است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ارتباط اصفهان با عتبات عالیات اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان و شخصیت‌های علمی اصفهان در طول تاریخ در توسعه و زیباسازی حرم‌های اهل بیت نقش‌آفرینی کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم اصفهان با فرهنگ اهل بیت است.

بقایی با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه میان آستان مقدس علوی و شهرداری اصفهان اظهار کرد: در قالب این تفاهم‌نامه، مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی و معنوی برای خانواده‌های شهدا و همچنین شهروندانی که در جنگ رمضان دچار خسارت شده‌اند پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از سوی واحدهای تخصصی شهرداری اصفهان، منازل آسیب‌دیده در سه سطح دسته‌بندی شده‌اند که شامل آسیب‌های جزئی مانند شکستگی شیشه و در و پنجره، آسیب‌های متوسط شامل تخریب بخشی از دیوار یا سقف و در نهایت تخریب کامل و نیاز به بازسازی کامل منازل است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: در مرحله نخست برخی از هدایای متبرک از جمله فرش‌های اهدایی آستان مقدس علوی به منازلی تعلق می‌گیرد که به طور کامل تخریب شده و نیازمند بازسازی هستند و در سایر بخش‌های تفاهم‌نامه نیز برنامه‌هایی برای حمایت از دیگر آسیب‌دیدگان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از مفاد تفاهم‌نامه در سطح شهر اصفهان و برخی در سطح استان اجرا خواهد شد، اظهار کرد: برنامه‌هایی همچون اطعام متبرک و برخی کمک‌های معیشتی برای شهروندان آسیب‌دیده در نظر گرفته شده و همچنین برنامه زیارت برای برخی از آسیب‌دیدگان پیش‌بینی شده است.

بقایی با تأکید بر سابقه همکاری‌های شهری ایران و عراق در رویدادهای مذهبی اظهار کرد: مدیریت شهری اصفهان در سال‌های اخیر نقش فعالی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین داشته و در برخی سال‌ها مسئولیت بخشی از نظافت شهر کربلا را بر عهده گرفته است.

وی افزود: سال گذشته حدود ۲۵ درصد از عملیات نظافت معابر شهر کربلا در ایام اربعین توسط نیروهای اعزامی از اصفهان انجام شد و حتی شهروندان اصفهانی نیز در قالب گروه‌های داوطلب در این خدمت‌رسانی مشارکت داشتند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به ادامه این همکاری‌ها اظهار کرد: در روزهای آینده نیز هیئتی از آستان مقدس امام حسین علیه السلام و شهرداری کربلا برای برنامه‌ریزی خدمات اربعین به اصفهان سفر خواهند کرد تا هماهنگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی مشترک در اربعین امسال انجام شود.

وی در پایان اظهار کرد: این همکاری‌ها جلوه‌ای از اخوت دیرینه میان مردم ایران و عراق است و امید می‌رود اقداماتی که در قالب این تفاهم‌نامه انجام می‌شود بتواند زمینه آغاز دوباره زندگی برای خانواده‌هایی که در این حوادث دچار آسیب شده‌اند را فراهم کند.

