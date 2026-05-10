به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بقایی، عصر یکشنبه در دیدار با حاج حیدر عیساوی مشاور تولیت آستان مقدس علوی و هیئتی بلندپایه از این آستان که در تالار شورای اسلامی شهر اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: روابط میان مردم ایران و عراق به ویژه میان شهرهای مذهبی دو کشور ریشه‌ای عمیق و تاریخی دارد و این پیوند در محبت به امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام جلوه‌ای ویژه یافته است.

وی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ‌ها و حوادثی که در سال‌های اخیر بر جهان اسلام تحمیل شده است، اظهار کرد: حضور هیئت آستان مقدس علوی در اصفهان و اهدای هدایای متبرک حرم امیرالمؤمنین به خانواده‌های آسیب‌دیده، اقدامی ارزشمند در مسیر تسکین آلام مردم و تقویت پیوندهای معنوی میان دو ملت است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی ارتباط اصفهان با عتبات عالیات اظهار کرد: بسیاری از هنرمندان و شخصیت‌های علمی اصفهان در طول تاریخ در توسعه و زیباسازی حرم‌های اهل بیت نقش‌آفرینی کرده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق مردم اصفهان با فرهنگ اهل بیت است.

بقایی با اشاره به مفاد تفاهم‌نامه میان آستان مقدس علوی و شهرداری اصفهان اظهار کرد: در قالب این تفاهم‌نامه، مجموعه‌ای از برنامه‌های حمایتی و معنوی برای خانواده‌های شهدا و همچنین شهروندانی که در جنگ رمضان دچار خسارت شده‌اند پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده از سوی واحدهای تخصصی شهرداری اصفهان، منازل آسیب‌دیده در سه سطح دسته‌بندی شده‌اند که شامل آسیب‌های جزئی مانند شکستگی شیشه و در و پنجره، آسیب‌های متوسط شامل تخریب بخشی از دیوار یا سقف و در نهایت تخریب کامل و نیاز به بازسازی کامل منازل است.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان افزود: در مرحله نخست برخی از هدایای متبرک از جمله فرش‌های اهدایی آستان مقدس علوی به منازلی تعلق می‌گیرد که به طور کامل تخریب شده و نیازمند بازسازی هستند و در سایر بخش‌های تفاهم‌نامه نیز برنامه‌هایی برای حمایت از دیگر آسیب‌دیدگان پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه بخشی از مفاد تفاهم‌نامه در سطح شهر اصفهان و برخی در سطح استان اجرا خواهد شد، اظهار کرد: برنامه‌هایی همچون اطعام متبرک و برخی کمک‌های معیشتی برای شهروندان آسیب‌دیده در نظر گرفته شده و همچنین برنامه زیارت برای برخی از آسیب‌دیدگان پیش‌بینی شده است.

بقایی با تأکید بر سابقه همکاری‌های شهری ایران و عراق در رویدادهای مذهبی اظهار کرد: مدیریت شهری اصفهان در سال‌های اخیر نقش فعالی در خدمت‌رسانی به زائران اربعین داشته و در برخی سال‌ها مسئولیت بخشی از نظافت شهر کربلا را بر عهده گرفته است.

وی افزود: سال گذشته حدود ۲۵ درصد از عملیات نظافت معابر شهر کربلا در ایام اربعین توسط نیروهای اعزامی از اصفهان انجام شد و حتی شهروندان اصفهانی نیز در قالب گروه‌های داوطلب در این خدمت‌رسانی مشارکت داشتند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به ادامه این همکاری‌ها اظهار کرد: در روزهای آینده نیز هیئتی از آستان مقدس امام حسین علیه السلام و شهرداری کربلا برای برنامه‌ریزی خدمات اربعین به اصفهان سفر خواهند کرد تا هماهنگی‌های لازم برای خدمت‌رسانی مشترک در اربعین امسال انجام شود.

وی در پایان اظهار کرد: این همکاری‌ها جلوه‌ای از اخوت دیرینه میان مردم ایران و عراق است و امید می‌رود اقداماتی که در قالب این تفاهم‌نامه انجام می‌شود بتواند زمینه آغاز دوباره زندگی برای خانواده‌هایی که در این حوادث دچار آسیب شده‌اند را فراهم کند.