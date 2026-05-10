اهدای خون در گلپایگان ۳۲.۵ درصد رشد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، کیان دهراب‌پور بعدازظهر یکشنبه در آیین نخستین سالروز رسمی افتتاح پایگاه انتقال خون گلپایگان اظهار کرد: امروز بیستم اردیبهشت ۱۴۰۵، نخستین سالروز افتتاح رسمی پایگاه انتقال خون شهرستان گلپایگان است که با توکل بر خدا، همراهی مسئولان شهرستان، خیرین و اصحاب رسانه این اتفاق ارزشمند در شهرستان رقم خورد و امروز گلپایگان دارای پایگاه انتقال خون مستقل است.

وی افزود: در این پایگاه علاوه بر خون‌گیری، فرآورده‌گیری و توزیع فرآورده‌های خونی میان مراکز درمانی، به ویژه در خود شهرستان گلپایگان انجام می‌شود و این موضوع نقش مهمی در ارتقای خدمات درمانی منطقه داشته است.

مدیرکل انتقال خون اصفهان با اشاره به عملکرد استان در سال ۱۴۰۴ گفت: استان اصفهان در سال گذشته از نظر رشد میزان اهدای خون نسبت به سال قبل، رتبه دوم کشور و رتبه نخست در میان استان‌های بزرگ کشور را کسب کرد که این موفقیت نشان‌دهنده حضور ایثارگرانه مردم استان در مراکز اهدای خون است.

وی ادامه داد: یکی از مراکزی که نقش مهمی در تحقق این موفقیت داشت، پایگاه انتقال خون گلپایگان بود که در سال ۱۴۰۴ با رشد ۳۲.۵ درصدی اهدای خون نسبت به مدت مشابه سال قبل، رتبه نخست استان را در بین تمامی پایگاه‌ها و مراکز انتقال خون کسب کرد.

دهراب‌پور با تقدیر از رئیس پایگاه انتقال خون گلپایگان و مجموعه همکاران این مرکز تصریح کرد: اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه فضای فیزیکی، تجهیزات و نیروی انسانی بسیار ارزشمند بوده و امروز فرآیند خون‌گیری، فرآورده‌گیری و توزیع خون در این مرکز مطابق با استانداردهای لازم انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سال گذشته این پایگاه از نظر نیروی انسانی و امکانات با مشکلات فراوانی مواجه بود اما امروز با تلاش‌های صورت‌گرفته شرایط بسیار مطلوبی ایجاد شده و امیدواریم امسال نیز با شتاب بیشتری به عنوان یکی از مراکز الگوی کشور معرفی شود.

مدیرکل انتقال خون اصفهان همچنین از نقش خیرین، به ویژه خانواده دکتر یاوری و همسر ایشان در راه‌اندازی و توسعه این مرکز قدردانی کرد و گفت: این مجموعه بدون اتکا به اعتبارات دولتی و با مشارکت خیرین و همراهی مسئولان شهرستان به جایگاه فعلی رسیده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد استان اصفهان در جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و افزود: در این ایام استان اصفهان حماسه بزرگی خلق کرد؛ به طوری که رشد اهدای خون بانوان ۱۹۲ درصد، رشد کلی اهدای خون ۵۴ درصد و رشد اهدای خون جوانان و اهداکنندگان بار اول ۱۵۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بود که در تمامی این شاخص‌ها استان اصفهان رتبه نخست کشور را کسب کرد.

دهراب‌پور ادامه داد: علاوه بر تأمین خون مورد نیاز ۶۵ مرکز درمانی استان، بیش از ۳۵۰ واحد خون نیز به استان‌های تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مازندران و گیلان ارسال شد.

وی تاکید کرد: شهرستان گلپایگان در دوران جنگ ۴۰ روزه نیز از لحاظ رشد میزان خون‌گیری رتبه نخست استان را کسب کرد و همچنین با ثبت ۹ درصد اهدای خون بانوان، بالاترین شاخص مشارکت بانوان در استان را به خود اختصاص داد.