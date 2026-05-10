شهرستان شادگان ۳ خانه هلال فعال دارد

امید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر به مناسبت هفته هلال‌احمر ، با اشاره به شعار امسال «هلال در میدان» اظهار کرد: جمعیت هلال‌احمر با تکیه بر آموزه‌های دینی و انسانی، همواره تلاش کرده است در کنار مردم و تسکین‌بخش آلام آنان باشد.

وی افزود:خانه‌های هلال در همراهی مردم در مسائل اجتماعی بسیار مؤثر بوده و فعالیت این خانه ها در راستای اهداف نهاد مردمی جمعیت هلال احمر است.

اسکندری با بیان اینکه خدمت‌رسانی بی‌منت مهم‌ترین رسالت هلال‌احمر است، ادامه داد: امدادگران و داوطلبان این جمعیت براساس اصول هفت‌گانه نهضت بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر، بدون هیچ‌گونه نگاه سیاسی، قومی و مذهبی تنها با هدف خدمت به انسان‌ها فعالیت می‌کنند.

سرپرست جمعیت هلال احمر شادگان در پایان از برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه از جمله آموزش‌های مرتبط با شرایط بحران خبر داد و گفت: بخشی از این آموزش‌ها در قالب تجمع‌های میدانی و برنامه‌های عملیاتی برگزار می‌شود تا سطح آمادگی و مهارت‌های امدادی در جامعه ارتقای یابد.