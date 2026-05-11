امید اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جمعیت هلال احمر همواره در خط مقدم کمکرسانی در حوادث است.
وی افزود: امدادگران و داوطلبان هلال احمر شادگان ، علاوه بر انجام عملیاتهای مختلف، بدون وقفه در اجتماعات مردمی و خیابانها حضور داشتند و از نیروهای مسلح حمایت کردند.
اسکندری ادامه داد: چهار هدف اساسی برای جمعیت هلالاحمر در اساسنامه تعیین شده که تسکین آلام انسانها، حمایت از صلح، حمایت از زندگی انسانها از مهمترین اهداف جمعیت هلالاحمر است.
رئیس جمعیت هلال احمر شادگان در پایان گفت: علاقه مندان میتوانند با مراجعه حضوری به جمعیت هلال احمر این شهرستان و یا با استفاده از ظرفیت فضای مجازی به نشانی اینترنتی (helaleman.rcs.ir) نام نویسی کنند.
