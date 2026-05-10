۱۱ هزار کودک دزفولی واکسن تکمیلی MMR را دریافت کردند

غلامرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گروه هدف این طرح، کودکان ۲ تا ۵ ساله هستند، اظهار کرد: طرح تکمیلی واکسیناسیون MMR ((سرخک، سرخجه و اوریون) از ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در چهار استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان آغاز شده است و تا ۲۶ اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در سال های گذشته بروز بیماری سرخک فقط در مهاجران و اتباع خارجی ساکن در ایران رخ می داد اما در سال گذشته طغیان هایی از این بیماری در استان خوزستان مشاهده و فرآیند حذف سرخک در کشور به تعویق افتاد به همین دلیل استان خوزستان به عنوان یکی از استان های اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون MMR ( (سرخک، سرخجه و اوریون) انتخاب شده است.

رئیس مرکز بهداشت دزفول یادآور شد: با اجرای این کمپین و افزایش سطح ایمنی کودکان در برابر بیماری سرخک، می توان با افزایش مشارکت اجتماعی به هدف والای حذف و حتی ریشه کنی این بیماری دست یافت و جامعه ایرانی را در برابر آن ایمن کرد.

زادمهر از همه والدین دارای کودک ۲ تا ۵ ساله (متولدین ۱۳۹۹/۲/۱۲ الی ۱۴۰۳/۲/۱۲) دعوت کرد با مراجعه به نزدیک ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود ضمن دریافت این واکسن گامی مهم در ارتقاء سلامت جامعه بردارند.

وی گفت: سرخک یک بیماری عفونی، ویروسی و واگیردار است که در صورت عدم انجام واکسیناسیون به موقع و عدم رعایت توصیه های بهداشتی، موارد شدیدی از بیماری در کودکان ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه از علائم این بیماری می توان به تب، سرفه خشک، آبریزش بینی، گلودرد و بروز دانه ها و بثورات پوستی اشاره کرد.