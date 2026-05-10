۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶

۱۱ هزار کودک دزفولی واکسن تکمیلی MMR را دریافت کردند

دزفول- رئیس مرکز بهداشت دزفول گفت: از ابتدای طرح تکمیلی واکسیناسیون MMR تاکنون بالغ بر یازده هزار کودک در شهرستان دزفول این واکسن را دریافت کرده اند.

غلامرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گروه هدف این طرح، کودکان ۲ تا ۵ ساله هستند، اظهار کرد: طرح تکمیلی واکسیناسیون MMR ((سرخک، سرخجه و اوریون) از ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در چهار استان خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان آغاز شده است و تا ۲۶ اردیبهشت ماه ادامه خواهد یافت.

وی افزود: در سال های گذشته بروز بیماری سرخک فقط در مهاجران و اتباع خارجی ساکن در ایران رخ می داد اما در سال گذشته طغیان هایی از این بیماری در استان خوزستان مشاهده و فرآیند حذف سرخک در کشور به تعویق افتاد به همین دلیل استان خوزستان به عنوان یکی از استان های اجرای طرح تکمیلی واکسیناسیون MMR ( (سرخک، سرخجه و اوریون) انتخاب شده است.

رئیس مرکز بهداشت دزفول یادآور شد: با اجرای این کمپین و افزایش سطح ایمنی کودکان در برابر بیماری سرخک، می توان با افزایش مشارکت اجتماعی به هدف والای حذف و حتی ریشه کنی این بیماری دست یافت و جامعه ایرانی را در برابر آن ایمن کرد.

زادمهر از همه والدین دارای کودک ۲ تا ۵ ساله (متولدین ۱۳۹۹/۲/۱۲ الی ۱۴۰۳/۲/۱۲) دعوت کرد با مراجعه به نزدیک ترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود ضمن دریافت این واکسن گامی مهم در ارتقاء سلامت جامعه بردارند.

وی گفت: سرخک یک بیماری عفونی، ویروسی و واگیردار است که در صورت عدم انجام واکسیناسیون به موقع و عدم رعایت توصیه های بهداشتی، موارد شدیدی از بیماری در کودکان ایجاد خواهد کرد، ضمن اینکه از علائم این بیماری می توان به تب، سرفه خشک، آبریزش بینی، گلودرد و بروز دانه ها و بثورات پوستی اشاره کرد.

