طرح واکسیناسیون تکمیلی MMR کودکان ۲ تا ۵ ساله در دزفول آغاز شد

غلامرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت انجام واکسیناسیون MMR (سرخک - سرخجه - اوریون) در کودکان اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد افرادی که این واکسن را نزده اند، در تماس نزدیک با بیمار، به سرخک مبتلا می شوند.

وی با بیان اینکه سرخک یکی از قابل پیشگیری ترین بیماری‌های جهان است، افزود: پیش از ورود واکسن، هر چند سال یک‌بار همه گیری های گسترده‌ای در جهان رخ می داد اما خوشبختانه با اجرای برنامه های ایمن سازی جهانی، بسیاری از کشورها موفق به قطع گردش ویروس بومی سرخک شده اند.

رئیس مرکز بهداشت شهرستان دزفول با بیان اینکه حذف بیماری سرخک یکی از اهداف سازمان جهانی بهداشت است، تاکید کرد: این مهم فقط با همکاری خانواده‌ها در تزریق واکسن‌های پایه و یادآور برای کودکان ممکن خواهد بود.

زادمهر تصریح کرد: سرخک صرفاً یک بیماری پوستی ساده نیست بلکه در بسیاری از بیماران، عفونت‌های باکتریایی ثانویه در دستگاه تنفسی و گوارش مانند ذات الریه، زخم های دهان، اسهال یا التهاب گوش میانی رخ می دهد بنابراین بهترین راه ابتلا، پیشگیری از طریق واکسیناسیون و افزایش سطح ایمنی بدن است.

وی با بیان اینکه تنها راه جلوگیری از بازگشت این بیماری به کشور، انجام واکسیناسیون است، گفت: حدود ۲۹ هزار کودک دو تا پنج ساله شهرستان دزفول مشمول دریافت طرح تکمیلی واکسیناسیون تکمیلی سرخک، سرخجه و اوریون هستند.

زادمهر به والدین کودکان تاکید کرد در راستای اجرای پویش ملی واکسیناسیون تکمیلی MMR (سرخک، سرخجه و اوریون)، از تاریخ امروز شنبه به مدت ۱۴ روز برای دریافت دوز تکمیلی (سوم) واکسن MMR کودک خود در دامنه سنی ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ تا ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ به نزدیکترین واحد بهداشتی محل سکونت خود مراجعه کنند.