بیش از ۱۶ هزار کودک در جنوب غرب خوزستان واکسن MMR دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: پویش تکمیلی واکسیناسیون MMR شامل سرخک، سرخچه و اوریون ویژه کودکان متولد ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مدت ۱۴ روز با هدف افزایش ایمنی جمعی و پیشگیری از بروز موارد احتمالی سرخک در منطقه جنوب غرب خوزستان در حال اجرا است.

وی افزود: از آغاز این پویش در ۱۲ اردیبهشت تاکنون ۱۶ هزار و ۷۷۶ کودک از جمعیت هدف در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آبادان، واکسن تکمیلی MMR را دریافت کرده‌اند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان با اشاره به استقبال مطلوب مناطق روستایی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان پوشش واکسیناسیون در روستاها به مراتب بیشتر از مناطق شهری بوده و انتظار می‌رود خانواده‌های ساکن شهرها نیز برای تکمیل ایمنی فرزندان خود هرچه سریع‌تر به مراکز بهداشتی مراجعه کنند.

بهشتی با تأکید بر ضرورت دریافت دوز تکمیلی واکسن بیان کرد: کمتر از یک هفته تا پایان اجرای این طرح باقی مانده و تمام کودکان واجد شرایط باید برای دریافت دوز سوم واکسن MMR به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت، پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود مراجعه کنند.

وی بیان کرد: تکمیل زنجیره ایمنی در برابر بیماری‌های واگیردار به ویژه سرخک، نقش مهمی در حفظ سلامت عمومی جامعه دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان همچنین از افزایش ساعت فعالیت برخی مراکز منتخب در شهرستان آبادان خبر داد و گفت: به منظور تسهیل دسترسی شهروندان، سه مرکز بهداشتی در آبادان و یک مرکز در خرمشهر از ساعت ۱۷ تا ۲۱ فعال هستند.

بهشتی افزود: مرکز امام خمینی ره جنب بیمارستان شهید بهشتی، مرکز ابن‌سینا در منطقه ذوالفقاری و مرکز امام رضا ع در سلیچ شرقی در آبادان و پایگاه بهداشتی بیمارستان حضرت ولیعصر عج در خرمشهر، خدمات واکسیناسیون عصرگاهی ارائه می‌کنند.

وی تأکید کرد: حضور به موقع والدین و تکمیل واکسیناسیون کودکان نقش مؤثری در جلوگیری از شیوع سرخک دارد و امیدواریم با همراهی مردم شاهد ابتلای هیچ کودکی به این بیماری نباشیم.