تزریق واکسن سرخک در دزفول آغاز شد

غلامرضا زادمهر در گفتگو با خبرنگار مهر کرد: این تصمیم از سوی وزارت بهداشت با توجه به شیوع بیماری سرخک در کشورهای همسایه و در راستای افزایش سطح ایمنی کودکان در برابر بیماری سرخک اتخاذ شده است.

وی افزود: پیش از این بخشنامه، واکسن سرخک در قالب واکسن MMR در ۱۲ و ۱۸ ماهگی تزریق می‌شد اما از اردیبهشت سال جاری واکسن سرخک به تنهایی در ۶ ماهگی علاوه بر سنین ۱۲ و ۱۸ ماهگی نیز تزریق خواهد شد.

رئیس مرکز بهداشت دزفول عنوان کرد: هر ساله طغیان‌هایی از این بیماری در سطح کشور رخ می‌دهد از این رو ضروری است والدین نسبت به انجام به موقع واکسیناسیون کودک خود اقدام کنند.

زادمهر ادامه داد: همچنین کودکان ۶ ماه تا قبل از ۱۲ ماهگی که تا پیش از این بخشنامه نوبت صفر (نوبت ۶ ماهگی) را دریافت نکرده‌اند، مشمول دریافت این واکسن هستند.

رئیس مرکز بهداشت دزفول بیان کرد: سرخک یک بیماری عفونی، ویروسی و واگیردار است که درصورت انجام نشدن واکسیناسیون به موقع و رعایت نکردن توصیه‌های بهداشتی موارد شدیدی از بیماری در کودکان ایجاد خواهد کرد.

وی یادآور شد: تب، سرفه خشک، آبریزش بینی، گلودرد و بروز دانه‌ها و بثورات پوستی از جمله علائم این بیماری است.