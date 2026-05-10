۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۳۱

رونمایی از تابلوی یادبود سردار شهید «محمدحسین صوفی» در ازنا

ازنا- آیین رونمایی از تابلوی یادبود شهید جنگ رمضان، سردار شهید «محمدحسین صوفی» برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از تابلوی یادبود شهید جنگ رمضان، سردار شهید «محمدحسین صوفی» عصر یکشنبه با حضوری پرشور و معنوی مردم و مسئولان برگزار شد.

این اثر ارزشمند و فاخر، حاصل ذوق و سرپنجه هنرمندان دغدغه‌مند انجمن خوشنویسان و هنرهای تجسمی شهرستان است.

هنرمندانی که در خلق این اثر همکاری داشتند محمدنبی مهدوی، سید عباس صالحی، ابوالقاسم گلابی، آفریده مرزبان، معصومه مرزبان و اعظم نعمتی بودند.

همچنین دیگر هنرمندان انجمن خوشنویسی و تجسمی شهرستان ازنا در خلق این اثر همکاری داشتند.

آیین رونمایی با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه، شهردار و اعضای شورای شهر، فرماندار، اساتید دانشگاه، رئیس و کارمندان فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ازنا، کارمندان ادارات و جمعی از مردم شهیدپرور ازنا برگزار شد.

این آیین، ادای دینی بود از سوی جامعه هنری به مقام شامخ شهدا؛ تا یادآور شود که امنیتِ امروزِ خیابان‌های ما و شکوهِ حماسه‌هایمان، مدیون ایثارِ سردارانی چون شهید صوفی است.

    نظرات

      سردار صوفی انسان بزرگی بودن روحشون شاد

