صیانت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از حافظان مراتع و مرتعداران نمونه گنبدکاووس، با تبریک ۲۵ اردیبهشت، روز ملی مراتع و مرتعداری، اظهار کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند ملی، یک مسئولیت همگانی است و نیازمند همراهی همه اقشار جامعه است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت مردمی در این حوزه افزود: برای صیانت مؤثر از منابع طبیعی، حضور فعال مردم و جوامع محلی در اجرای طرح‌های اعلامی دولت از جمله زراعت چوب، طرح‌های مرتعداری و توسعه کشت گیاهان دارویی امری ضروری است.



وی تأکید کرد: تحقق اهداف حفاظت از منابع طبیعی بدون جلب مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی امکان‌پذیر نخواهد بود و باید این رویکرد به‌طور جدی در برنامه‌های اجرایی دنبال شود.