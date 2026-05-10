صیانت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از حافظان مراتع و مرتعداران نمونه گنبدکاووس، با تبریک ۲۵ اردیبهشت، روز ملی مراتع و مرتعداری، اظهار کرد: حفاظت از عرصههای طبیعی به عنوان سرمایههای ارزشمند ملی، یک مسئولیت همگانی است و نیازمند همراهی همه اقشار جامعه است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت مردمی در این حوزه افزود: برای صیانت مؤثر از منابع طبیعی، حضور فعال مردم و جوامع محلی در اجرای طرحهای اعلامی دولت از جمله زراعت چوب، طرحهای مرتعداری و توسعه کشت گیاهان دارویی امری ضروری است.
وی تأکید کرد: تحقق اهداف حفاظت از منابع طبیعی بدون جلب مشارکت مردمی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی امکانپذیر نخواهد بود و باید این رویکرد بهطور جدی در برنامههای اجرایی دنبال شود.
گنبد-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از عرصههای طبیعی، مشارکت مردمی را کلید موفقیت طرحهای منابع طبیعی در استان دانست.
