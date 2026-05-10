  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۵۸

صیانت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

صیانت از منابع طبیعی بدون مشارکت مردم ممکن نیست

گنبد-رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از عرصه‌های طبیعی، مشارکت مردمی را کلید موفقیت طرح‌های منابع طبیعی در استان دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم هزارجریبی شامگاه یکشنبه در مراسم تجلیل از حافظان مراتع و مرتعداران نمونه گنبدکاووس، با تبریک ۲۵ اردیبهشت، روز ملی مراتع و مرتعداری، اظهار کرد: حفاظت از عرصه‌های طبیعی به عنوان سرمایه‌های ارزشمند ملی، یک مسئولیت همگانی است و نیازمند همراهی همه اقشار جامعه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به ضرورت تقویت مشارکت مردمی در این حوزه افزود: برای صیانت مؤثر از منابع طبیعی، حضور فعال مردم و جوامع محلی در اجرای طرح‌های اعلامی دولت از جمله زراعت چوب، طرح‌های مرتعداری و توسعه کشت گیاهان دارویی امری ضروری است.

وی تأکید کرد: تحقق اهداف حفاظت از منابع طبیعی بدون جلب مشارکت مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی امکان‌پذیر نخواهد بود و باید این رویکرد به‌طور جدی در برنامه‌های اجرایی دنبال شود.

کد مطلب 6826132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها